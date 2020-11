Der SV Gols verabschiedet sich mit Paul Leitner von einer Person, die über die Bezirksgrenzen hinweg bekannt und beliebt war. Im Jahr 1982 wurde der SV Gols neugegründet, mit dabei unter den Gründungsmitgliedern war bereits besagter Paul Leitner. 1984 wurde er zum Obmann gewählt und mit dieser Wahl begannen „goldene“ Fußballer-Jahre in Gols. So konnte man 1988 erstmals in die Landesliga aufsteigen.

Doch diese war nicht das höchste der Gefühle, gleich als Liganeuling gelang dem SV Gols der Aufstieg in die Regionalliga 1989. Mit dabei waren unter anderem der ebenfalls zu früh verstorbene Koloman Gögh. Der Europameister von 1976 wurde von Paul Leitner 1986 nach Gols gelockt und war eines der Gesichter des sportlichen Aufstiegs. Aber nicht nur am Platz waren die Jahre unter der Obmannschaft von Leitner golden, auch in der Infrastruktur konnten neue Maßstäbe erreicht werden wie die Planung und in Folge die erstmalige Errichtung einer Tribüne auf dem Golser Sportplatz. Auch nach dem Ende seiner Obmann-Tätigkeit 1991 war Paul Leitner immer seinem Verein weiterhin behilflich und war auch unter anderem als Sektionsleiter tätig.

Jahrelang hielt er auch den Rekord mit der längsten Amtszeit als Obmann, dieser Rekord wurde erst vom zurzeit amtierenden Klubchef Günther Gmall eingestellt. „Paul lebte immer für diesen Verein und was er hier auf die Beine stellte, war unglaublich“, sagt der jetzige Obmann.

Eine offizielle Verabschiedung im Volksfeststadion ist von Seiten des SV Gols geplant, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt.

Die BVZ-Redaktion drückt der Familie und den Hinterbliebenen von Paul Leitner ebenfalls ihr aufrichtiges Beileid aus.