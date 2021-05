Knapp zehn Kilometer liegen zwischen den beiden Nachbarorten Podersdorf und Illmitz. Diese Strecke zum Training wird sich Martin Leiner nach vier Jahren nun wieder ersparen. Im Sommer 2017 kaufte er sich damals frei von seinem Heimatverein Podersdorf und schloss sich den Nachbarn aus Illmitz an. Nun kehrt er vier Jahre später wieder zurück und verstärkt die Truppe von Harald Nakovitz.

Dauerbrenner beim FC Illmitz

Knapp über 60 Ligaspiele durfte er in seiner Zeit in Illmitz absolvieren, war also als richtiger Dauerbrenner tätig. Im Herbst musste er wegen einer Knöchelverletzung einige Wochen pausieren, kam dann aber noch einmal zum Einsatz, bevor die Corona-Unterbrechung folgte. Der Defensivspezialist befindet sich mit 24 Jahren im besten Fußballalter und wird sicher eine Verstärkung für den direkten Ligakonkurrenten sein.

„Es ist sehr gut, dass wir wieder mehr Podersdorfer einsetzen können.“ Sektionsleiter Bernhard Altenburger freut sich über die Rückkehr von zwei Eigengewächsen.

Ein weiterer Heimkehrer findet sich in der Person von Simon Lentsch. Er verlässt nach einem Jahr wieder den UFC Tadten und schließt sich ebenfalls wieder den Podersdorfern an. „Bei Martin war es so, dass er nach der Corona-Zeit wieder bei uns mit seinen Kumpels gemeinsam spielen will und bei Simon hofften wir von Anfang an, dass er wieder zurückkommt. Wir sind in einer guten Entwicklung und es ist sehr gut, dass wir wieder mehr Podersdorfer einsetzen können“, freut sich Sektionsleiter Bernhard Altenburger über die beiden Neuzugänge.

Ein Spieler wird allerdings bei der weiteren Entwicklung des Vereins nicht mehr dabei sein. Stürmer Kevin Csigo beendet voraussichtlich im Sommer seine Karriere.

Er ging seit 2018 für die Podersdorfer auf Torejagd und wird in Zukunft, wenn überhaupt, nur mehr für die Reserve an den Start gehen.