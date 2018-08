Was war das für eine starke letzte Saison, die der UFC Weiden in der 2. Klasse gespielt hat – am Ende wurde man mit acht Punkten Vorsprung souverän Meister. Zur kommenden Spielzeit muss man sich eine Liga höher beweisen, die Marschroute ist ganz klar vorgegeben: „Wir wollen natürlich möglichst lange nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist als Aufsteiger immer das oberste Ziel, wenn man in einer höheren Klasse spielt“, so Weiden-Coach Michael Guttmann.

Er weiß auch, dass auf seine Truppe eine schwere Saison wartet: „Das wird kein Honiglecken für uns, das ist uns allen bewusst. Wir müssen jedes Spiel voll konzentriert sein und alles abrufen, um erfolgreichen Fußball zu spielen.“

Im sympathischen Understatement erprobt, lässt sich Guttmann diesmal zumindest auch ein „Wunschdenken“ entlocken: „Klar, das Minimalziel muss der Klassenerhalt sein, doch ich sehe ein großes Potenzial in meiner Mannschaft, auch ein Platz im ersten Drittel ist nicht unmöglich.“

„Müssen vor allem daheim anschreiben“

Um erfolgreich Fußball zu spielen, müssen bekanntlich Punkte her – die will der Neo-1. Klasse-Klub vor allem daheim einfahren, man will vor heimischer Kulisse eine ähnlich starke Rolle wie in der letzten Meistersaison spielen: „Daheim müssen wir anschreiben, unser Spiel durchziehen“, sagte Guttmann.

Am besten gleich zum Heim-Auftakt gegen Halbturn damit anfangen: „Sie sind stark. Das wird definitiv ein guter Gradmesser“, so der Weiden-Trainer.