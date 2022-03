USV Halbturn: Entspannt in den Endspurt

Platz zehn in der Tabelle mit 15 Punkten aus 13 Spielen. Es gab schon deutlich bessere Herbste für die Halbturner als den vergangenen. Vor allem die Defensive war nicht immer auf Augenhöhe des Konterparts vorne. Immerhin wurden beispielsweise gleich viele Tore erzielt wie beim drittplatzierten UFC Oggau. Der ohnehin starke Sturm wurde in der Winterübertrittszeit noch verstärkt: Simon Marko wechselte nach einem halben Jahr bei Nachbar Frauenkirchen zu den Halbturnern.

„Mannschaft hat ihn bereits gut aufgenommen“

Die Integration des Neuzugangs fiel leicht, wie Sektionsleiter Werner Hoffmann erzählt: „Er kannte ja unsere Legionäre, deswegen wechselte er zu uns und zudem spricht er auch gut Deutsch. Die Mannschaft hat ihn bereits sehr gut aufgenommen.“

Dass er seinen Torinstinkt aus Frauenkirchen mitgenommen hat, zeigte Marko beispielsweise auch am Wochenende bei der 3:5-Niederlage gegen Leobendorf II, wo er einen Doppelpack schnüren konnte. Bevor es in die entscheidende und abschließende Phase der Vorbereitung geht, gab es zudem für die Mannschaft noch einen Thermentag am vergangenen Montag, wo man gemeinsam entspannte.

Einen Wermutstropfen gibt es vor allem für die Halbturner Fans: Sie müssen – zumindest auf heimischem Rasen – lange auf ihre Mannschaft warten: „Die älteren Herren haben schon Sehnsucht nach uns, aber vor April spielen wir leider nicht zuhause. Zu den ausgemachten Testspielen kommt noch dazu, dass wir mit zwei Auswärtsspielen in die Saison gehen. Wir haben überlegt, ob wir vielleicht noch was umdrehen, um zuhause zu spielen, aber mit der Sanierung der Gästekabine war das auch nicht leicht“, muss Hoffmann die Zuschauer noch einen weiteren Monat vertrösten.