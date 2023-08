Von Hornstein bis Zurndorf: Alle Spielberichte der Liga

Podersdorf - Sankt Andrä 4:0. Die erste halbe Stunde gehörte den Gästen aus Sankt Andrä, die zu diesem Zeitpunkt auch gut und gerne in Führung hätten gehen können, doch dann übernahm Podersdorf das Zepter. Daniel Schillinger konnte einen tollen Pass von Benjamin Nagy in Minute 31 zum 1:0 verwerten. Zsolt Böcskey gelang quasi mit dem Pausenpfiff das 2:0. Ein Elfmeter nach 52 Minuten von Marton Nemeth brachte die Vorentscheidung. Sankt Andrä kam zwar noch zu Chancen, wobei sie keine davon nutzten und Podersdorf immer wieder in Form von Kontern Nadelstiche setzte und am Ende mit 4:0 triumphierte. „Der Sieg war absolut verdient“, freute sich Podersdorf-Trainer Franz Ziniel. „Die Niederlage geht in Ordnung, aber meines Erachtens ist sie viel zu hoch ausgefallen“, bedauerte Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker.

Mönchhof - Rust 2:5. Im ersten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten, doch die gefährlichere Mannschaft war der SC Rust, der nach knapp 30 Minuten bereits mit 0:2 führte. Die Treffer erzielten Alexander Petermann nach Vorlage von Cristiano Barbosa und Gergö Nemeth per Freistoß. Kurz nach Wiederanpfiff sah Mönchhofs Theo Koch für Kritik die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl bekamen die Hausherren plötzlich Rückenwind und stellten auf 2:2, doch damit ließen sich die Ruster nicht abspeisen, gaben noch einmal Vollgas und fertigten ihren Gegner mit 2:5 ab. „Ich bin der Meinung, dass wir uns einen Punkt verdient hätten“, wie Mönchhof-Betreuer Robby Szombat klarstellte. „Diese drei Punkte haben wir uns definitiv verdient“, so Rust-Obmann Thomas Balogh.

Frauenkirchen - Apetlon 1:1. Der SC Frauenkirchen war von Beginn an das spielbestimmende Team und ging verdient durch einen tollen Schuss von Jan Birschitzky aus gut 20 Metern in Front. Auch danach änderte sich nichts an den Spielanteilen, doch die jungen Apetloner kämpften bis zum Schluss. Ein Abstauber von Tomas Bagi bescherte den Blau-Gelben einen Punkt. „Wenn unsere Chancenauswertung nicht so schwach gewesen wäre, hätten wir gewinnen müssen“, meinte Frauenkirchen-Sektionsleiter Kevin Kurcsis. „Unser Gegner war klar besser, aber das wahre Kämpferherz hat an diesem Tag der SCA gezeigt“, freute sich Apetlon-Coach Dominik Gindl.

Zurndorf - Oggau 0:1. Die Zuseher bekamen an diesem Tag keinen Leckerbissen zu sehen. Beide Mannschaften haben sich über 90 Minuten hinweg neutralisiert. Den Siegestreffer erzielte Oggaus Robert Rak in der 50. Spielminute per Kopf. „Leider waren wir sehr ideenlos“, stellte Zurndorf-Trainer Markus Geissler fest. „Es war ein verdienter Sieg“, ist sich Oggau-Coach Wolfgang Mayer sicher.

Wallern - Zagersdorf 5:0. Es dauerte gerade einmal zwei Minuten, bis Patrick Mayer das 1:0 für Wallern erzielte. Die Möglichkeiten zum Ausgleich für Zagersdorf waren da, doch die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und das über das gesamte Match hinweg. Der 5:0-Heimsieg wurde von einem möglichen Kreuzbandriss von Oliver Theiler überschattet. „Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte, aber die Verletzung hat uns alle geschockt“, wie Wallern-Trainer Rene Hoffmann schilderte. Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics: „Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen.“

Hornstein - Nickelsdorf 3:1. Nickelsdorf konnte in keinster Weise an die gewohnten Leistungen anknüpfen und Hornstein konnte die Fehler, die den Gästen unterlaufen sind, gekonnt nutzen und doch recht überraschend mit 3:1 gewinnen. Natürlich haben die beiden Ausschlüsse ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen. „Wir waren die stärkere Mannschaft“, wie ASV-Trainer Sebastian Reinprecht feststellte. Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl: „Hornstein hat verdient gewonnen, da wir unsere Stärken nicht abrufen konnten.“

Neudorf/Parndorf - NSC Juniors 3:0. Bis zur Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, doch der zweite Durchgang gehörte den Juniors aus Neudorf/Parndorf. Ein Treffer von Lukas Hoffmann ins linke Eck und ein Doppelpack von Christopher Pinter sorgten für einen souveränen 3:0-Erfolg. „Die drei Punkte sind gerechtfertigt, aber Neusiedl war bis zur Halbzeit gefährlich“, gab Neudorf/Parndorf-Trainer Paul Hafner zu. „Aufgrund der ersten Hälfte wäre ein Punkt drinnen gewesen, das 1:0 hat uns dann leider das Genick gebrochen“, schilderte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick.

FC Mönchhof – SC Rust 2:5 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (7.) Petermann, 0:2 (28.) Nemeth, 1:2 (62.) Enz, 2:2 (68.) Glenda, 2:3 (77.) Barbosa, 2:4 (87.) Orszagh, 2:5 (90.+4) Nemeth.-

Gelb-Rote Karte: Koch (50., Kritik).-

Reserve: 3:3 (Haubenwallner 2, Batalka; Hirschmann, Weiss, Michael Balogh.-

SR: Fir.- Mönchhof, 200.

Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Koch, Elias Luisser; Julian Luisser, Iacovino-Protiwa (45. Gollowitzer); Enz, Glenda (88. Michael Karner), Junior; Philipp Karner (80. Haubenwallner).

Rust: Schwarz; Petrik, Orszagh, Steinhauser, Müllner; Petermann, Kovacs; Mandalovic, Lang, Nemeth; Barbosa.

ASV Zurndorf – UFC Oggau 0:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (50.) Rak.-

Reserve: 0:4 (Kröss, Mad, Mandic, Prieler).-

SR: Selmani.- Zurndorf, 300.

Zurndorf: Reif; Kekl, Dürr, Dziaba (55. Pamer), Bauer, Szoka (71. Mayerhofer); Wrba, Unger, Prakisch; Nevrivy (82. Harmer), Weber (82. Wohlfahrt).

Oggau: Ruffini; Grassl, Allacher, Hanifl; Hamdaoui, Pejic; Christopher Schummi; Schmit, Saadi (80. Saadi); Rak, Kucher (56. Salomon).

USC Wallern – SC Zagersdorf 5:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Mayer, 2:0 (40.) Morhac, 3:0 (57.) Mayer, 4:0 (75.) Morhac, 5:0 (88.) Kampf.-

Reserve: 6:1 (Florian Perlinger, Müllner, Terpotitz, Leurer, Markus Janisch, Mala; Joel Schmal).-

SR: Tekeli.- Wallern, 150.

Wallern: Schwarz; Steiner (75. Thell), Dominik Janisch, Morhac, Perlinger; Engelbert (83. Macher); Kampf, Theiler (9. Haider), Kusalik, Pichler (83. Florian Perlinger); Mayer.

Zagersdorf: Altenburger; Lang, Andreas Frank, Barilich, Mardaus, Leidl; Ivancsits, Fabian Schmal, Zivanov (85. Schaffer), Tobias Frank (82. Wildt); Lazarevic (75. Matei).

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – NSC Juniors 3:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (51.) Hoffmann, 2:0 (63.) Pinter, 3:0 (84.) Pinter.-

Reserve: 1:0 (Welleschütz).-

SR: Veselcic.- Parndorf, 222.

Neudorf: Luntzer; Hudec, Daniel Lamster, Marton, Belmenen; Thalhammer (70. Schuber), Thomas Lamster (45. Mitrovic), Schweiger (45. Savoric), Gruber (70. Gollowitzer); Hoffmann (77. Frank); Pinter.

Neusiedl: Kanka; Pittnauer, Haider, Sonnleitner, Michal Maas; Tick (60. Mcgirr), Matej Maas (84. Hamm); Chakabkab, Reeh, Maletschek (84. Reiterits); Arslan (60. Braunschmidt).

SC Frauenkirchen – SC Apetlon 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (11.) Birschitzky, 1:1 (54.) Bagi.-

Reserve: 8:1 (Windholz 3, Bertok 2, Ettl, Letal, Müller; Moritz Bors).-

SR: Kuzat.- Frauenkirchen, 250.

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov, Weigl, Derka, Birschitzky (84. Gollowitzer); Kurcsis; Szöllös, Schmid, Antol, Hudec (73. Haszonits); Dombai.

Apetlon: Strapak; Fabio Haider, Savchuk, Marco Haider, Matz (72. Ebner); Bagi, Kevin Scheiblhofer; Fleischhacker, Atik, Payer (90.+4 Tschida); Halai (90. Jakob Bors).

UFC Podersdorf – FC Veganis Sankt Andrä 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (31.) Daniel Schillinger, 2:0 (45.+2) Böcskey, 3:0 (52.) Nemeth, 4:0 (88.) Böcskey.-

Reserve: 1:9 (Unger; Kern 3, Rath 3, Heller, Patrick Pfeffer, Stermeczki).-

SR: Divkovic.- Podersdorf, 300.

Podersdorf: Binter; Bujtas (90.+1 Lang), Leiner, Richard Schillinger, Szücs; Lentsch (73. Steiner), Nemeth; Daniel Schillinger, Püspök (90.+1 Jonas Kolarik), Nagy; Böcskey.

Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer, Ziniel, Sekera (55. Friedl), Muminovic (73. Schopf); Györvari, Janovsky; Mihalik, Bors (55. Hrdlicka), Macho; Sovcik.

ASV Hornstein – ASV Nickelsdorf 3:1 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (11.) Kusolits, 2:0 (21.) Niklas, 2:1 (27.) Kovacs, 3:1 (42.) Horvath.-

Gelb Rote Karten: Scherhaufer (VF) (50., Unsportlichkeit), Limp (53., Foul), Kellner (56., Foul).-

Reserve: 2:1 (Ertl, Stefanits; Limbeck).-

SR: Paukowitsch.- Hornstein, 100.

Hornstein: Ferko; Gaubmann, Grgic, Sara, Reich; Sadowski; Wörndl, Kusolits (81. Lux); Kospo (61. Pogats), Niklas (81. Ertl), Horvath.

Nickelsdorf: Bolech; Konya, Limp, Horvath, Scherhaufer; Kellner, Orosz, Weisz; Semjan, Kovacs, Varga.