Vorbild Apetlon: Mönchhof will Bann brechen

Die Erleichterung bei den Spielern, dem Vorstand und bei den Fans des SC Apetlon war gigantisch. Noch Stunden nach dem Abpfiff wurde ausgelassen am Sportplatz gefeiert. Grund für diese Freude und Erleichterung war ein 2:0-Erfolg über den SC Zagersdorf. Der erste „Dreier“ war damit in der Tasche. Zusätzliche Zuckerl: Auch die U23, die U15 und die U12 konnten allesamt ihre Spiele für sich entscheiden. Es war also ein mehr als nur gelungener Tag für den Verein. Co-Trainer Dominik Gindl hat in Zusammenarbeit mit Nachwuchsleiter Thomas Haider das Team für diese Woche interimsweise übernommen und offenbar eine tolle Arbeit geleistet.

Mönchhofer wollen auch den ersten Sieg

Jetzt will der FC Mönchhof nachziehen. Der Traditionsklub läuft immer noch dem ersten Sieg nach. Die Gegnerschaft bescheinigte dem FC oftmals, eine starke Mannschaft zu haben. Kaufen konnte sich Mönchhof davon nichts. „Ich weiß über die Stärke der Mönchhofer Bescheid“, befürchtet Coach Franz Ziniel. Der Coach der Podersdorfer hat dem nächsten Gegner in Neudorf auf die Beine geschaut. „Ich hoffe, dass deren Negativserie auch noch gegen uns anhält“, schmunzelte der Trainerfuchs, der zuletzt mit seinen Seedörflern ein 3:6 gegen Wallern verkraften musste.