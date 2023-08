Wallern muss umstellen

Es waren gerade einmal neun Minuten gespielt, als der Youngster des USC hängen blieb, sich das Knie verdrehte und laut aufschrie. Der Schock war groß. Oliver Theiler ist mit seinen 19 Jahren bereits jetzt einer der Schlüsselspieler in Wallern und im Mittelfeld von Trainer Rene Hoffmann kaum wegzudenken. „Er ist unser Konrad Laimer, ein echter Box-to-Box-Spieler. Wir werden ihn mit Sicherheit nicht eins zu eins ersetzen können“, wie der Wallern-Coach schweren Herzens erzählte. Mit Hannes Altenthaler und Fabian Schrammel befinden sich zwei ehemalige Stammspieler noch im Aufbautraining. Beide haben sich ebenfalls vergangene Saison das Kreuzband gerissen. „Der Physio meint, dass sie noch nicht so weit sind, um wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen zu können, daher müssen wir uns überlegen, wie wir nun vorgehen“, so Hoffmann.

Mögliche Systemumstellung beim Absteiger

Eine Möglichkeit, die der neue Trainer des USC Wallern in Betracht zieht, ist eine Systemumstellung. Bis dato spielte man mit einem 4-1-4-1-System mit Oliver Theiler als Laufmaschine auf der „8er-Position“. Eine Möglichkeit, die sich anbieten würde, wäre auf ein 4-2-3-1 umzustellen, um Walter Engelbert im defensiven Mittelfeld mehr zu unterstützen, denn einen Spieler, der es läuferisch schaffen könnte, in die Fußstapfen von Theiler zu schlüpfen, gibt es wohl derzeit nicht im Wallerner Kader. „Jetzt müssen diese Aufgaben eben andere Spieler auf ihre Schultern nehmen und ich bin guter Dinge, dass das auch gelingen wird“, wie der Wallern-Betreuer analysierte. Auch Neuzugang Ladislav Pecko laboriert noch immer mit Leistenproblemen und konnte gegen Zagersdorf noch nicht zum Einsatz kommen. „Mit Nickelsdorf wartet am Wochenende ein harter Brocken auf uns, punkten wollen wir trotzdem.“