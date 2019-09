Und täglich grüßt das Murmeltier beim FC Jois. Am Wochenende war die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Feitsch wie verwandelt und feierte nach zwei Pleiten einen 5:2-Heimsieg. Daheim hui und auswärts pfui? Das kennen wir beim FC bereits. In der Vorsaison haben die Joiser auf eigenem Terrain mehr als viermal so viel Punkte geholt als auswärts. Da stand in dreizehn Spielen vor fremder Kulisse nur ein voller Erfolg zu Buche.

„Wir arbeiten daran, dass es auch auswärts besser wird“, so Feitsch, der mit seiner Elf in der Vorbereitung bewusst auswärts getestet hat. Quasi als Einstimmung auf die Meisterschaft. Mit einem Erfolgserlebnis in Illmitz (Freitag, 18.30 Uhr) wäre der Auswärtsfluch wohl endgültig abgelegt. Aber: „Das wird natürlich ganz schwer für uns. Allerdings wollen die das Spiel machen. Und so etwas liegt uns.“