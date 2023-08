Zeiselbären aus St. Andrä als Geheimfavorit in der 1. Klasse Nord

Neudorf/Parndorf - Zurndorf, Freitag, 19.30 Uhr. Für beide Mannschaften kein einfaches Los zum Saisonauftakt, wobei die Hausherren etwas zu favorisieren sind. „Zurndorf hat einige starke Spieler und wird dieses Jahr wohl eine gute Rolle in dieser Liga spielen, weshalb eine schwierige Aufgabe auf uns wartet“, meinte Hafner. „Wir nehmen uns immer drei Punkte vor, aber ob es auch in diesem Spiel für einen Sieg reichen wird, wird sich weisen“, wie ASV-Trainer Markus Geissler erklärte. Die SpG Neudorf/Parndorf wird aller Voraussicht nach mit der stärksten Elf auflaufen können, wohingegen die Zurndorfer auf Markus Wrba und eventuell sogar auf Manuel Pethö, der mit einer Muskelverhärtung zu kämpfen hat, verzichten müssen. Wir dürfen uns auf ein spannendes Spiel freuen.

Sankt Andrä - Mönchhof, Samstag, 17 Uhr. Eine Partie, die es in sich haben wird. Der Aufsteiger aus der 2. Klasse Nord trifft auf den Absteiger der 2. Liga Nord. Der FC Sankt Andrä , auch bekannt als die „Zeiselbären“, gilt für viele als der Geheimfavorit schlechthin. Die Mönchhofer sind derzeit noch eines der großen Fragezeichen. „Jetzt geht es um Punkte, und das erste Match gegen den Absteiger zu bestreiten, wird keinesfalls einfach“, ist sich Sankt Andrä-Betreuer Heinz Fleischhacker sicher. Mönchhof-Trainer Robby Szombat: „Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich sagen würde, dass wir dort nicht gewinnen wollen.“ Die Gastgeber müssen auf „Sechser“ Bence Györvari verzichten, der an diesem Tag das „Ja-Wort“ geben wird.

Rust - Wallern, Sonntag, 17 Uhr. Rust konnte sich in diesem Transferfenster ordentlich verstärken und schnappte sich unter anderem Goalgetter Cristiano Barbosa und Flügelflitzer Oliver Fandel vom SC Apetlon. Wallern konnte mit Pecko unter anderem einen starken Angreifer von Mönchhof zu ihnen lotsen, allerdings wird genau dieser wohl zum Auftakt gegen Rust fehlen. „Dieser Gegner ist schwer einzuschätzen, jedoch wollen wir keinesfalls verlieren, außerdem können wir vermutlich aus den Vollen schöpfen“, so Rust-Obmann Thomas Balogh. „Sie gehören für mich zu den drei Top-Favoriten dieses Jahr, da sie enorm flink und auch routiniert in der Offensive agieren, nichtsdestotrotz wollen wir zumindest einen Punkt aus der Storchenstadt entführen“, gab sich Wallern-Coach Rene Hoffmann motiviert.

Zagersdorf - Hornstein, Samstag, 17 Uhr. Hornstein geht als Favorit in diese Begegnung, wobei die Zagersdorfer keinesfalls zu unterschätzen sein werden. Gerald Gollubics, Trainer des SC Zagersdorf: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir gleich zu Beginn etwas gegen Hornstein mitnehmen können.“ „Die Vorbereitung ist vorbei und wir wollen auf jeden Fall punkten, auch, wenn die Euphorie bei unserem Gegner sicher groß ist“, stellte Hornstein-Coach Sebastian Reinprecht fest. Bei beiden Mannschaften werden wohl alle Spieler mit an Bord sein.

Nickelsdorf - NSC Juniors, Samstag, 19 Uhr. Bei diesem Aufeinandertreffen, einen Favoriten zu bestimmen, ist wohl kaum möglich. Beide Teams haben eine starke Saison hinter sich und wollen daran anknüpfen. „Unser Ziel ist es, gleich mit einem „Dreier“ zu starten, wobei ein starker Gegner auf uns wartet“, wie Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl klarstellte. „Sie haben ein sehr gutes Kollektiv, es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel und auch ein Gradmesser“, betonte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick. Bei den Nickelsdorfern ist nur Lukas Hutta fraglich.

Apetlon - Podersdorf, Samstag, 17 Uhr. Sowohl in Apetlon als auch in Podersdorf hat ein großer Umbruch stattgefunden. Beide Vereine spielten eine gute Vorbereitung und konnten dabei Selbstvertrauen tanken, doch jetzt zählen Punkte. „Wir nehmen uns natürlich einen Heimsieg vor, wobei sich die Podersdorfer wirklich gut verstärken konnten und ein schwieriges Match auf uns wartet“, erzählte SCA-Obmann Josef Koppi. UFC-Trainer Franz Ziniel: „Apetlon ist vor allem zu Hause nie einfach zu bespielen, aber wie ein altes Sprichwort so schön lautet - bis hin zum Tschad wünscht sich jeder einen guten Start.“ Bei den Blau-Gelben wird Kapitän Dominik Toth fehlen und Podersdorf muss auf Andras Köllö, der sich einen Achillessehnenriss zugezogen hat, verzichten.

Oggau - Frauenkirchen, Samstag, 17 Uhr. Beide Mannschaften haben viel Qualität in ihren Reihen und werden sich in diesem Spiel nichts schenken. „Wir werden 90 Minuten lang kämpfen wie die Löwen und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt“, meinte Oggau-Trainer Wolfgang Mayer. „In Oggau ist es immer sehr schwierig, doch wir wollen auf jeden Fall drei Punkte mit nach Hause nehmen“, gibt sich Sektionsleiter Kevin Kurcsis zuversichtlich. Bei Oggau fehlen Andreas Werner, Kevin Salmer, Mathias Thaller, Kevin Schmit und Lukas Hanifl. Die Gäste müssen hingegen voraussichtlich nur auf Jan Birschitzky verzichten.