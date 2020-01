Am Montag startete der ASV Zurndorf in die Vorbereitung. Beim Hallentraining waren die Neulinge schon vor Ort: Vier Zugänge hat der abstiegsgefährdete Klub zu vermelden. Darunter ein 36-jähriger Slowake, der Regionalliga in Deutschland gespielt hat: Milan Ivana. „Von ihm erwarte ich mir sehr viel“, hofft Sektionsleiter Josef Bartolich auf den großen Transfer-Wurf. Ivana ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird den Zurndorfern wohl neue Flügel verleihen.

Ebenso neu: Norbert Szighety (24), ein ungarischer Innenverteidiger. Der Slowake Marek Szabo (23), im Norburgenland kein Unbekannter, wird ebenfalls dazustoßen. Und zu guter Letzt wurde auch das Tormannproblem gelöst: Richard Brauneis (30) wechselt von Hornstein in die Zurndorfer Gruam.

Auf der Abgangsseite stehen Samuel Fuzik und Peter Gabris. Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen, auf beiden Seiten könnte sich noch etwas tun, so Bartolich. „Es sind ja noch drei Wochen Zeit. Wir werden sehen, ob da noch etwas dazukommt.“ Die Zielsetzung ist klar: Der Traditionsklub will unbedingt die 1. Klasse halten und hat deswegen dementsprechend aufgerüstet. „Den Abstieg in die 2. Klasse Nord wollen wir verhindern“, spricht Bartolich Klartext.