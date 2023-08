Zurndorf: Zur Sicherheit die Stürmer getauscht

Beim 0:5 gegen Klingenbach präsentierten sich die Zurndorfer in der ersten Halbzeit in guter Verfassung. Zwar gingen die Gäste rasch in Führung, doch die Hausherren hielten gut dagegen und vergaben sogar durch Manuel Pethö eine Großchance auf den Ausgleich. Doch der Stürmer vergab nach einem tollen Stanglpass die Riesenchance alleine vor Klingenbach-Keeper Stefan Schuller.

Nach der Pause erzielten die Gäste das zweite Tore, danach war die Partie gelaufen. Die Zurndorfer ließen die Köpfe hängen und kassierten noch drei weitere Treffer. „Ich habe nach einer Stunde dann sicherheitshalber beide Stürmer vom Platz genommen, sie klagten alle über muskuläre Probleme. So wichtig war uns die Cup-Partie dann doch nicht“, erklärte Zurndorf-Betreuer Markus Geissler.

Nach gut 60 Minuten kamen dann Julian Nevrivy und Lukas Pamer für die „Einsersturm-Reihe“ mit Manuel Pethö und Ralf Weber.

„Die jungen Spieler haben ihre Sache dann auch gut gemacht. Pamer schoss einmal knapp am Kreuzeck vorbei“, so der ASV-Trainer.