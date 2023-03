Änderungen in Purbach

Werbung

Die Frühjahrssaison rückt immer näher, die letzte Testspielrunde wird am kommenden Wochenende absolviert, ehe in der Woche darauf in der Liga wieder um jeden einzelnen Punkt gekämpft wird. Der UFC Purbach scheint gegen Ende der Vorbereitung richtig in Fahrt zu kommen. Das Testspiel gegen Neudorf/Parndorf endete mit 1:1, Michael Koller brachte die Grün-Weißen gegen den Gegner aus der 1. Klasse sogar in Führung. Zuvor gelang der Mannschaft von Trainer Michael Weihrauch ein 2:0-Erfolg gegen den SC Apetlon. Die schwer zu verkraftenden Abgänge der Leistungsträger, wie Alexander Kampitsch, Pierre Wang oder Davor Grgic scheint der UFC offensichtlich gut kompensiert zu haben. Bei den zuvor genannten Testspielen konnten die beiden Neuen – Krisztian Farkas und Marcell Takacs – bereits zwei Einsätze für ihre neue Mannschaft sammeln.

Zwei Neue sollen helfen

Im Trikot der Grün-Weißen wussten die ungarischen Legionäre zu überzeugen. Beide Neuzugänge nehmen für den Verein wohl wichtige Rollen ein. Während Marcell Takacs die Offensive verstärkt, soll Krisztian Farkas den langfristigen Ausfall von Abwehrchef Patrick Castek aufwiegen. Vor allem Takacs konnte mit seinen 35 Jahren reichlich Erfahrung – unter anderem bei Vereinen wie dem USV Kettlasbrunn und dem ASK Schwadorf – sammeln. Mit seiner Routine wird er auch eine gewisse Vorbildwirkung auf die jungen Offensivspieler des UFC Purbach übernehmen. „Wir freuen uns sehr, dass die beiden künftig für uns auflaufen werden. Sie werden unserem Verein sicherlich weiterhelfen“, meinte Pressesprecher Stefan Hausmaier.