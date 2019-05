Vor ein paar Wochen stand es gar nicht gut um den FC Sankt Andrä: Aufgrund drohendem Spielerverlust, abspringenden Funktionären und kargem Sponsoring war der Verein sprichwörtlich dem Untergang geweiht und das Aus quasi unumgänglich.

Doch am Samstag fand eine finale Generalversammlung statt, wo sich tatsächlich herausstellte, dass der FC Sankt Andrä doch weitermachen wird. Ein neuer Vorstand wurde gefunden, viele Leute stellten sich zur Verfügung und erklärten sich bereit, für den Verein in die Bresche zu springen. „Als ich das hörte, war ich natürlich hellauf begeistert und voller Freude. Ich gratuliere den Verantwortlichen und dem Verein zu diesem Entschluss“, so Noch-Coach Heinz Fleischhacker, der dem FC nach dieser Saison, wie bekannt, nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

„Wir wollen möglichst alle Spieler halten“

Sektionsleiter Wolfgang Rath, der dem Verein auch weiterhin in dieser Funktion erhalten bleibt, zur Situation: „Wir sind natürlich alle glücklich, dass es jetzt dazu gekommen ist. Es wäre immens schade gewesen, wenn wir den Klub hätten stilllegen müssen.“ Neo-Obmann Gerhard Mauersics und Rath sind jetzt die starken Männer im Verein, die auch gleich die Marschroute ausgeben: „Zuerst wollen wir möglichst alle Spieler halten, das ist das Wichtigste. Über mögliche Transfers wird im Zuge einer aktuellen Sitzung gesprochen“, so Rath.