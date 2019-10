Man war als Mitfavorit auf den Aufstieg in die Saison gestartet – der Ist-Zustand nach einem gespielten Drittel ist dagegen ernüchternd. Sankt Andrä rangiert auf Platz elf und holte aus sieben Spielen nur sechs magere Punkte – definitiv zu wenig für die eigenen Ansprüche, da gibt es keine zwei Meinungen.

Der Traum vom Aufstieg mutierte schnell zu einem Ding der Unmöglichkeit, man hat auf den zweiten Platz, der ein Ticket für die 1. Klasse bedeuten würde, bereits zehn Punkte Rückstand. Spätestens seit der Performance gegen Zillingtal am Wochenende (0:4-Heimniederlage) ist das Maß voll, Coach Heinz Fleischhacker zeigt sich stinksauer: „Das, was da gegen Zillingtal geboten wurde, grenzte teilweise an Arbeitsverweigerung. Das war grottenschlecht, eine richtige Blamage.“

Vor allem die Enstellung mancher Spieler bringt den Trainer zur Weißglut: „Wir sind von einigen sehr enttäuscht. Da fehlt der absolute Wille, ein Spiel zu gewinnen und eine gewisse Bereitschaft, mehr zu tun. Aber auch die Selbstreflexion ist nicht wirklich vorhanden.“ Ein kleiner „Umbruch“ des Kaders soll im Winter folgen, wie Fleischhacker verrät: „Es wird im Winter definitiv Veränderungen geben. Bis dahin hat der ein oder andere noch Zeit, sich zu zeigen. Wir brauchen für den Rest der Saison tabellarisch eine Schadensbegrenzung.“