Jois: Geiger an der Linie

Der FC Jois stellt sich breiter auf. So wird künftig Ernst Geiger neben seiner Tätigkeit in der Nachwuchssektion des Clubs auch Aufgaben in der Kampfmannschaft übernehmen. „Wir wollen künftig vernetzter arbeiten, die Agenden auf mehrere Schultern verteilen“, so Jois' Obmann Jürgen Ethofer, der auch weiter als Mitglied des Trainerteams fungiert.

Das Ziel ist dabei klar: „Wir sehen nach wie vor großes Potenzial in dieser Mannschaft und streben einen Platz unter den Top-5 an. Daran glauben wir auch nach wie vor“, so Ethofer.

Für Geiger ist es eine reizvolle Aufgabe, die er kurzfristig übernommen hatte. „Ich habe am Donnerstag das Angebot bekommen und stand am Sonntag auf der Linie“, so Geiger, der auch sein Ziel formuliert.

Geiger will sechs Punkte aus drei Spielen

„Wir wollen aus den nächsten drei Partien zumindest sechs Punkte holen.“ Geiger füllt die aktuelle Doppelrolle gerne aus. „Wir müssen aber schauen, wie sich das in den nächsten Wochen gestaltet und ob wir die beiden Aufgaben in irgendeiner Form wieder trennen müssen.“

Geiger hatte zuletzt mit der U16 in St. Georgen erfolgreich gearbeitet und wollte Jois mit dem Nachwuchs helfen. „Ich hatte mit dem Jugendleiter ein gutes Gespräch und wollte daraufhin unterstützen.“ Im ersten Spiel gab es zumindest einen halben Trainereffekt mit einem 1:1 gegen Mörbisch „Wir haben schon nach einer Minute 1:0 geführt, dann haben bei uns aber die sukzessive die Kräfte nachgelassen. Daran müssen wir arbeiten“, so Geiger.