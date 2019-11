Zweiter Platz, 29 Punkte aus 12 Partien und sieben Zähler Vorsprung auf Platz drei und somit einen Nicht-Aufstiegsplatz – die Vorzeichen, dass Neusiedl 1b zur kommenden Saison eine Klasse höher spielen wird, stehen äußerst gut. Eine ausgewogene Statistik in Sachen Tore (31:13) sprechen für eine solide und stabile Mannschaft, die nicht umsonst mit einem Bein schon in der 1. Klasse stehen.

Coach Thomas Achs zeigt sich auch zufrieden: „Bei nur einer Niederlage kann man nicht viel meckern. Wir treten noch kompakter auf als in den Jahren zuvor, sind eine eingespielte und verschworene Einheit. Jetzt wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen und wenn möglich eine ähnlich gute Rückrunde spielen.“

Neusiedl besitzt ein Pool an guten, jungen Kickern, die teilweise auch schon Regionalliga-Erfahrung sammeln konnten. Diesen Weg will man auch weitergehen, wie Achs sagt: „Uns geht es primär darum, junge Kicker in Neusiedl auszubilden und ihnen eine Plattform zu geben, um sich entwickeln zu können. Wir sind auch immer bemüht, Neusiedler, die jetzt bei anderen Vereinen spielen, wieder zurück zu holen.“

Neuverpflichtungen im Winter sind auch in Neusiedl kein Tabu-Thema, man denkt darüber nach, den Kader noch breiter zu gestalten: „Es könnte gut sein, dass etwas passiert. Doch dafür muss einfach das Gesamtpaket passen, das schauen wir uns dann an“, so Achs. Etwaige neue Gesichter müssen aber in Neusiedl mehrere Positionen spielen können, darauf legt man Wert: „Wir halten nach variablen und flexiblen Spielern Ausschau“, so Achs.