Playl wechselt nach Andau

Mit neun Treffern als offensiver Mittelfeldspieler gehörte er in der Hinrunde zu den torgefährlichsten Kickern der Liga und war zusätzlich auch einer, der den letzten Pass in die Tiefe gut beherrschte. „Wir wollen natürlich versuchen, einen Ersatz für ihn zu verpflichten, denn er war einer der Unterschiedspieler, aber unbedingt etwas erzwingen, werden wir sicher nicht. Wenn sich etwas ergibt, werden wir zuschlagen“, erklärte Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Mannschaft aus der 2. Klasse Nord diesen Winter am Transfermarkt tätig wird, da sie auch nach dem Abgang von Dominik Playl immer noch einen breiten und qualitativ hochwertigen Kader vorzuweisen haben. „Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für diese neue Herausforderung“, so Fleischhacker.

Andau-Coach kennt den Neuen aus Golser Zeiten

Der FC Andau, der Herbstmeister der 2. Liga Nord, war auf der Suche nach einer Verstärkung beziehungsweise Ergänzung im Mittelfeld, um für die Rückrunde noch stärker aufgestellt zu sein als zuvor. „Er ist ein erfahrener Linksfuß und kann sicherlich am Sechser oder auf einer weiteren Position im Mittelfeld spielen“, erzählte Andaus Trainer Christian Bauer, der Dominik Playl unter seiner Amtszeit als Gols-Coach schon einmal unter seinen Fittichen hatte.

Und das mit Erfolg – im Sommer 2011 gelang der Aufstieg von der 1. Klasse in die 2. Liga Nord. Momentan ist Playl als Kaderergänzung eingeplant. „Mal sehen, wie fit die anderen beim Start am 30. Jänner 2022 sind“, grinst Bauer.

Der Konkurrenzkampf ist beim Herbstmeister somit um eine Facette reicher geworden. Die Andauer gehen derzeit zweimal wöchentlich in Eigenregie laufen. Knapp vor den Weihnachtsfeiertagen starten die Jungs dann mit einem Programm in der Grundlagenausdauer.