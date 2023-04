Sankt Andrä: Ein Schritt vor dem Titel

Werbung

Den Meistertitel zu holen ist wohl das schönste Gefühl, das man als Spieler oder auch als Funktionär oder Fan eines Vereins verspüren kann. Nun steht man kurz davor, den großen Traum eines jeden Vereinsmitgliedes zu erfüllen! In der Praxis ist schon lange klar, dass Sankt Andrä als Champion die 2. Klasse Nord beenden wird, nun kann man aber bereits vorzeitig und mit einer unfassbaren Bilanz den Titel in Runde 18 von 24 vorzeitig eintüten.

Der FC Veganis Sankt Andrä kann deshalb bereits jetzt von einer unglaublichen Saison sprechen – nach 17 Spielen blieb man ohne Punktverlust. Eine wahrlich meisterliche Leistung, die bereits am Samstag vor heimischem Publikum gekrönt werden könnte. Die bemerkenswerte Siegesserie ist jedoch nicht alles, denn das Team von Trainer Heinz Fleischhacker bildet mit nur vier Gegentoren sowohl die beste Defensive als auch die beste Offensive der 2. Klasse Nord. Mit satten 62 erzielten Treffern hat man beinahe doppelt so viele Tore auf dem Konto wie der ASV Neufeld, der mit 33 Toren die zweitbeste Offensive der Liga bildet. Zu verdanken hat man diese Dominanz nicht einer bestimmten Person, sondern dem Kollektiv. Jeder kämpft für jeden, jede Woche ist jemand anderer spielentscheidend, was die individuelle Klasse des Teams nur bestätigt. Hinzu kommen zahlreiche Funktionäre und Fans, ohne deren Unterstützung eine solche Saisonleistung nicht möglich gewesen wäre.

Dass jeder Spieler von Sankt Andrä mit seiner individuellen Klasse spielentscheidend sein kann, zeigte sich vor allem zuletzt in Purbach. Beim Auswärtsduell lieferten sich die beiden Teams teilweise einen offenen Schlagabtausch, bis Kevin Bors in der 82. Minute den erlösenden Treffer erzielte und alle Anhänger der „Zeiselbären“ in Ekstase versetzte. Doch auch die Glanztaten von Torhüter Dusan Maluniak verhalfen zum Sieg. Dank des Sieges, der ungewöhnlich eng ausgefallen ist, steht nun eine Art „Saisonfinale“ gegen den FC Oslip an. Die Gäste werden allerdings alles daran setzen, die Meisterfeier der Blau-Gelben zu verschieben. Das Hinspiel der beiden Teams fiel aufgrund einer starken Defensivleistung der Osliper ebenfalls knapp aus, diesen Spielverlauf möchte der Leader auf keinen Fall wiederholen. „Wir sind den Funktionären und allen Vereinsmitgliedern für ihren großen Einsatz überaus dankbar! Diese Saison wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Der Fokus liegt jetzt auf dem Spiel gegen Oslip, um unser Saisonziel endgültig zu erreichen“, meinte Trainer Heinz Fleischhacker vor dem Match. Der vorzeitige Titel ist zum Greifen nahe!