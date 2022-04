St. Andrä mit Pech bei Kantersieg

Werbung

Manche Siege werden auf gewisse Kosten erarbeitet. So auch der 0:4-Auswärtssieg der „Zeiselbären“ aus St. Andrä in Schützen. Das Punktekonto wurde zwar weiter aufgefüllt und man bleibt im Aufstiegskampf, doch nicht nur das Punktekonto wurde aufgefüllt, auch die Verletzungsliste.

Ganze vier Minuten stand Paul Nolz auf dem Platz, ehe es für ihn erneut verletzungsbedingt runter ging. „Er hat schon länger mit muskulären Problemen zu kämpfen, er wollte es aber probieren, doch leider ging es nicht lange gut, wie man sah“, war Trainer Heinz Fleischhacker etwas geknickt über den erneuten Ausfall von Nolz.

Für ihn kam Patrick Pfeffer ins Spiel. Im Gegensatz zu seinem Namenskollegen Toni Pfeffer, wurde die Partie dennoch hoch gewonnen, auch weil trotz der frühen Verletzung bereits zuvor in der zweiten Minute der Führungstreffer durch Robert Horvath fiel. In der 63. Minute stand es dann bereits 2:0 für St. Andrä, doch auch auf der Verletztenliste kam nun der Zweite dazu: Jan Ziniel verletzte sich ebenfalls. Er wurde durch Andreas Sorger ersetzt und ist für das Spitzenspiel gegen Hornstein zumindest fraglich.

Die Torwertung setzte sich am Ende dann zum Glück für die Mannschaft von Heinz Fleischhacker doch klar durch und nach 90 Minuten standen zwei verletzten Spielern als Trost vier Tore und drei Punkte gegenüber. Wobei die Torverwertung einen noch deutlicheren „Sieg“ holen hätte können: „Das 4:0 war eigentlich noch schmeichelhaft für Schützen. Wir vergaben eine wahre Vielzahl an hundertprozentigen Chancen“, so Fleischhacker.