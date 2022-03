Team-Building bei Neusiedls 1B

Nachdem sich die beiden Neusiedler Teams (1B und 1C) am Platz für den bevorstehenden Meisterschaftsstart warmgeschossen hatten, stand im Anschluss an die beiden letzten Testspielbegegnungen ein Team-Building mit 40 Personen am Programm. #

Zuerst ging es zu einem gemeinsamen Mittagessen ins „OX“, wofür sich die Spieler und das Betreuerteam beim Verein für die Einladung recht herzlich bedanken möchten. Gut gestärkt übersiedelte man ins benachbarte „Werk“, wo vier Bowlingbahnen sowie vier Billardtische reserviert waren. Somit stand einem unterhaltsamen Abend nichts mehr im Wege und sowohl das Betreuerteam als auch deren Schützlinge hatten sichtlich Spaß am gemeinsamen Kräftemessen.

„Das war der krönende Abschluss einer intensiven achtwöchigen Vorbereitungsphase“, so Sektionsleiter Gernot Tick. Doch bereits jetzt schwirrt ein anderer Gedanke in den Köpfen der Jungs, denn sowohl die Spieler selbst als auch die Verantwortlichen freuen sich schon auf den Meisterschaftsbeginn in Größhöflein, um den Grundstein für die Mission Aufstieg legen zu können.