Die Hinrunde verlief beim Winterkönig UFC Podersdorf in Sachen Verletzungen weitgehend ohne gravierende Probleme – doch das hat sich seit letzter Woche kolossal geändert. Der Verletzungsteufel hat beim Aufstiegsaspiranten sein Unwesen getrieben und in den vergangenen Tagen gleich drei Defensivspieler für längere Zeit „ausgeknockt“. Simon Lentsch (Bruch des Mittelfußknochens), Andreas Dombi (Bändereinriss im Knöchel) und Jonas Kolarik (ihm wurde die Gallenblase entfernt) stehen Coach Peter Brunner für einige Wochen und Monate nicht zur Verfügung.

„Das ist natürlich sehr bitter, für uns und für die Jungs. Im Herbst wurden wir mit Verletzungen verschont, jetzt hat es uns voll erwischt. So schnell kann es gehen“, so Peter Brunner zur Verletzungsmisere in seinem Kader. Das bedeutet natürlich auch einen „Schlag ins Gesicht“ im Aufstiegsrennen, wenn gleich drei Spieler ausfallen. „Wir hatten zuletzt immer noch 18 Spieler am Training, trotzdem mussten wir reagieren“, so Brunner.

Ein Legionär soll die Ausfälle kompensieren

Konkret wurden drei (mehr oder weniger) Neue geholt: Milan Kovacs (aus Ungarn), Stefan Bogner (Frauenkirchen) und Ronald Doser (reaktiviert) sollen die Ausfälle vergessen machen. Vor allem von Legionär Kovacs erhofft man sich die nötige Stabilität. „Er ist knapp 30, hat Erfahrung und Routine. Das hilft uns sicher weiter“, so Brunner, der auch anmerkt: „In der letzten Transferwoche ist es immer schwer, Qualität zu kriegen.“