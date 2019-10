Der 1. Klasse- Absteiger, UFC Weiden, hatte keinen guten Saisonstart, Sektionsleiter Daniel Hareter sprach zwischenzeitlich davon, dass man sich „keine Ausrutscher mehr erlauben darf.“ Seither ist der aktuelle Tabellen-Dritte aber in der Spur und pflügt sich langsam durch die Liga. Zuletzt standen drei Siege en suite auf der Habenseite, das Team macht seine Aufgaben bislang gut, der Form-Boost der letzten Wochen ist deutlich erkennbar.

„Nach den schwachen ersten Wochen, wo wir einige Punkte unnötig quasi hergeschenkt haben, sieht das jetzt schon um einiges besser aus. Das Team hat sich gefangen und wir treten als kompakte Einheit auf“, so Hareter. Initialzündung war vor allem das Schützenfest gegen Stotzing, wo man auswärts mit 7:0 gewann. „Da waren wir vor allem effizient, was uns in den Wochen davor nicht gelungen ist. Da waren wir zu fahrlässig, gegen Stotzing war fast jeder Schuss ein Treffer“, erinnert sich Hareter.

„Neue Spieler brauchen einfach ihre Zeit“

Die Offensive ist auch das (eigentliche) Prunkstück der Weidener – doch „gut Ding braucht Weile“, wie man so schön sagt. Mit Dusan Krcho, Lubomir Meszaros und Patrik Huber hat man im Sommer gleich drei „Hochkaräter“ für das Angriffsspiel geholt, die allesamt ein paar Spiele brauchten, um sich anzupassen und zurecht zu finden.

„Es ist klar, dass es nicht gleich funktionieren kann. Neue Spieler brauchen einfach ihre Zeit. Die drei Jungs haben Erfahrung und absolut Qualität, das hat man zuletzt auch gesehen. Von Woche zu Woche werden sie und dadurch auch wir besser“, so Hareter abschließend.