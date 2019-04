Zwei Niederlagen nach nur drei Runden und man steckt schon wieder mitten drinnen im Abstiegskampf anstatt ein gemütliches Frühjahr zu verbringen.

So mancher Fußballexperte traute Kittsee sogar den Aufstieg zu. Von solchen Ansprüchen ist man beim Aufsteiger aber meilenwert entfernt. Das, was das Team im ersten Durchgang in Wallern präsentierte, fällt locker unter die Kategorie Arbeitsverweigerung. Viel zu behäbig und wenig energisch im Zweikampf schleppte sich die mit sechs Legionären in der Startelf dotierten Truppe über das Feld. Für Wallern ein gefundenes Fressen: Die Routiniers rund um Kapitän Gerry Thüringer schickten die Gäste mit einem 4:0 nach Hause.

Einen herben Tiefschlag gab es für den UFC Pama. Gegen Titelaspirant Klingenbach war die Sache schon fünf Minuten nach dem Anpfiff vorbei. Da lag der Tabellenführer schon 2:0 vorne. Bis zur Pause präsentierten sich die UFCler wie ein Durchhaus – 0:5 war die bittere Antwort auf die lethargische Einstellung.

"Muss mir neues taktisches Konzept ausdenken"

Jetzt muss man den verlorenen Boden ausgerechnet bei Tabellennachbar Andau machen. Dort ist die Anfangseuphorie (2:1-Sieg in Wallern) längst wieder verflogen. Pamhagen kämpfte beherzt und schrieb nach zwei Auftaktpleiten berechtigt wieder voll an. In Illmitz musste Neo-Trainer Bernhard Rainprecht feststellen, dass der 2:0-Eerfolg in der Vorwoche beim FC Andau eher eine Eintagesfliege war. „Ich muss mir ein neues taktisches Konzept ausdenken“, verriet der Trainer. „Es geht nicht, dass wir so hektisch agieren und keine Bälle sauber von hinten nach vorne bringen.“ Die Sonntagpartie (16 Uhr) gegen Kittsee ist für sein Team fast schon ein Endspiel.

Eben dieses haben die Frauenkirchener gegen Trausdorf versemmelt. „Theoretisch geht es sich noch aus“, gibt sich Trainer Michael Guttmann kämpferisch. „Wir arbeiten jetzt an der Offensive, denn wir wollen endlich unsere Chancen nutzen.“