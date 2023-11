Alle Spielberichte der Liga: Von Illmitz bis Kittsee

Kittsee - UFC Pama 2:3. Als „bitter und unglücklich“ bezeichnete Hausherren-Trainer Rainer Weiß diese Niederlage, während Gäste-Coach Marian Tomcak von einer „Partie mit viel Kampf und Krampf“ sprach. Die Hausherren mussten zwar fünf Stammspieler vorgeben, kamen aber stark aus den Startlöchern. Nach einem UFC-Missverständnis zwischen Tormann Milan Vincler und Markus Szegner bugsierte Letzterer den Ball ins eigene Tor. Kittsee-Angreifer Aleksandar Stanojcic wäre aber goldrichtig gestanden. Dann vergab Tobias Wisak die Chance auf das 2:0, ehe der Youngstar Ivan Sulajter im Strafraum zu Fall brachte. Szegner trat zum Strafstoß an, Manuel Schiszler parierte diesen. Schiedsrichter Manuel Gregorits ließ den Elfmeter jedoch wiederholen, der Kittsee-Keeper wäre zu weit vor dem Tor gestanden. „Auf dem Niveau habe ich so etwas noch nicht erlebt“, wetterte Weiß nach dem Ausgleich. Er musste dann gleich nach Wiederbeginn mitansehen, wie Jaroslav Machovec den Ball ins eigene Tor setzte, der UFC-Führungstreffer war somit erzwungen. Kittsee spielte munter weiter, Stanojcic legte für Wisak die Kugel ab - 2:2. Gleich darauf vergaben Patrick Pail und Machovec zwei gute Chancen. Im Gegenzug „presste“ Stand-By-Kicker Christoph „Totti“ Werdenich erfolgreich und Peter Gallus jubelte über das Siegestor.

Illmitz - Steinbrunn 0:3. „Gruselig, diese Vorstellung. Das war ja schlimmer als im Family-Park“, ärgerte sich Hausherren-Coach Christian Pinter über die inferiore Darbietung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. „Da haben alle einen rabenschwarzen Tag erwischt.“ Die Steinbrunner spielten mutig und zielstrebig nach vorne und wurden bald belohnt. Viktor Varga schloss einen flotten Konter erfolgreich zum Führungstreffer ab. Dann zeigten Robert Wallentits und Marco Senger wie ein Doppelpass optimal gespielt wird, Phillip März hatte keine Mühe, um das zweite Tor zu erzielen. Die Gäste hatten noch nicht genug, zum psychologisch optimalen Zeitpunkt, knapp vor dem Pausenpfiff, stellte man die Weichen endgültig auf Sieg. Csongor Harangozo flankte in den Strafraum, Varga kam im vollen Tempo zum erfolgreichen Abschluss. In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Illmitzer besser, Pinter hatte an die Ehre seiner Mannen appelliert. Das Tor von Thomas Zwickl galt nicht, der Stürmer stand knapp im Abseits.

Tadten - Winden 2:0. Die UFCler taten sich auf dem tiefen Boden schwer, Trainer Clemens Braun ortete „ungewohnte, technische Fehler“ seiner Kicker. Trotzdem hatte man ein spielerisches Übergewicht. Philipp Kientzl holte Rene Horvath von den Beinen, der vermeintliche Torraub wurde mit einem Freistoß geahndet, welchen Thomas Regner an die Stange setzte. Dann geigte Lazar Pavic auf, schickte Rastislav Kruzilak mit einem perfekten Pass auf die Reise - „Rasti“ schloss trocken ab. Winden gab jedoch nicht auf, Nico Pingitzer scheiterte an Tormann Adam Klekner und nach einem Gestocher im Fünfer riss Trainer Franz Milletich gleich dreimal die Hände in die Höhe: Tor fiel jedoch keines. Nach einem Sack-Stangler verfehlte Michael Pelzmann nur knapp.

Nach der Pause agierte Tadten souveräner. Horvath und Kruzliak kombinierten sehenswert, Sack musste den Ball aus fünf Metern nur mehr ins leere Tor schieben. „Ein Arbeitssieg“, meinte Braun.

Gols - Andau 3:0. Klare Sache für die Gastgeber im Volksfeststadion. Obwohl die Andauer ein leichtes Plus in der Kategorie Ballbesitz hatten, ergab sich absolut nichts Zwingendes. Viel besser machten es die Golser: Nach einer Standardsituation konnte Andau-Tormann den Kopfball von Patrik Petrak noch abwehren, im Nachsetzen war aber Wolfgang Roiss erfolgreich. Fabian Ziniel und Dominik Schmidt scheiterten im ersten Durchgang an Hajduch. Die Vorentscheidung fiel nach der Halbzeit: Nach einem Eckball kam Jan Spodniak zum Kopfball, welchen Lukas Cambal ins eigene Tor verlängerte. „Der Ball wäre sowieso reingegangen“, meinte Gols-Trainer Hans Thüringer. In weiterer Folge vergab Ziniel einen Elfmeter, den Nachschuss setzte Roiss an die Latte. Der Sturm-Tank krönte seinen starken Auftritt dann noch mit dem Treffer zum 3:0.

SK Pama - Pamhagen 2:1. Die Heimischen bestimmten vorerst klar das Spielgeschehen und kamen in der ersten Halbzeit zu einer Fülle an Chancen und zwei Toren. Nach einem Bencsik-Eckball war zunächst Marcel Szikonya per Kopf erfolgreich. Der Goalgetter setzte erfolgreich nach, nahm sich einen weiten Flankenball gekonnt an und traf aus 16 Metern scharf und platziert zum 2:0. Pamhagen agierte harmlos, lediglich Jannis Reeh hatte eine Chance. Nach dem Seitenwechsel flankte SK-Kicker Edson da Silva und Miroslav Pipiska hätte eigentlich den Sack zumachen müssen. „Danach haben wir etwas die Fäden verloren“, so Trainer Zoltan Fekete. Niklas Molnar gelang - quasi aus dem Nichts - der Anschlusstreffer. Somit wurde es in der Schlussphase spannend, Roman Sabler vergab die Möglichkeit zum Ausgleich - sein Schuss ging knapp daneben.

FC Illmitz – ASV Steinbrunn 0:3 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (4.) Varga, 0:2 (21.) März, 0:3 (45.) Varga.

Reserve: 2:3 (Michael Zwickl 2; Löwy, Koza, Dörflinger).

SR: Suta.- Nationalpark-Arena, 150.

Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker (70. Ecker), Kutaj, Gregora,, Thomas Salzl; Wegleitner (70. Haider), Baumholzer; Maximilian Gartner (83. Klauser), Erwin Gartner, Christian Salzl (46. Niklas Fleischhacker); Thomas Zwickl.

Steinbrunn:Mock; Mezgolits (66. Klikovits), Belcar, Schöttel, Richter; Csongor Harangozo, Bence Harangozo (87. Dörflinger); Wallentits, Senger, Varga; März (79. Löwy).

UFC Tadten – FC Winden 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (16.) Kruzliak, 2:0 (55.) Sack.

Reserve: Nichtantreten.

SR: Bukvic.- Tadten, 175.

Tadten:Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Goldenits, Burian; Kruzliak (88. Steinhofer), Pavic, Regner, Wendelin (29. Michael Pelzmann, 78. Nolz); Sack (78. Palesio), Horvath.

Winden:Ostojic; Speckl, Philipp Kientzl, Balazi, Kroyer (62. Pfeiffer); Manuel Kientzl, Haider, Savoric; Pingitzer (62. Hrncar), Lorenschitz, Jass.

SV Gols – FC Andau 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Roiss, 2:0 (69., Eigentor) Cambal, 3:0 (81.) Roiss.

Reserve: 2:0 (Forster, Weiss).

SR: Pllana.- Volksfeststadion, 350.

Gols: Gregor Achs; Sommer, Renner (89. Mathis Wendelin), Bortel, Limbeck; Ziniel, Petrak, Spodniak, Schmidt; Roiss (85. Nikolaus Achs), Krutzler (84. Marton).

Andau:Hajduch; Bogdanyi (74. Louis Thell), Thaler, Stasik, Wally; Lasik, Csigo (89. Jöstl); Niklas Thell, Sabo, Mikula; Cambal (87. Lukas Thell).

SC Kittsee – UFC Pama 2:3 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (16., Eigentor) Szegner, 1:1 (36., Elfmeter) Szegner, 1:2 (46., Eigentor) Machovec, 2:2 (72.) Wisak, 2:3 (74.) Gallus.

Reserve: abgesagt.

SR: Gregorits.- Kittsee, 200.

Kittsee: Schiszler; Pail, Drobela, Machovec, Belko; Oswald, Bastian, Wernecker, Wisak; Nagy (50. Kozuch), Stanojcic.

UFC Pama: Vincler; Markus Fabsich, Szegner, Ondrik, Roth; Gallus, Stulajter; Christoph Fabsich, Micovcak (94. Svancarek), Thomas Werdenich (70. Krist); Christoph Werdenich, Lipa.

SK Pama – UFC Pamhagen 2:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Szikonya, 2:0 (37.) Szikonya, 2:1 (76.) Molnar. Reserve: 1:3 (Rupp; Rafel Leyrer, Erich Leyrer, Leier).

SR: Sevik.- SK-Platz, 120.

SK Pama: Englert; Ruppitsch, Ondrej Pipiska, Hafner, Bencsik; Hronec, Simoncic; da Silva (65. Roth), Miroslav Pipiska, Czibula; Szikonya.

Pamhagen: Hrdlicka; Koppi, Fabian Thüringer, Szalai, Sipötz; Wüger, Oliver Thüringer (46. Fleischhacker); Stefan Andert (46. Molnar), Reeh, Unger (80. Nico Leyrer); Sabler.