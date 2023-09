Alle Spielberichte der Liga: Von Illmitz bis Steinbrunn

Illmitz - Pamhagen 4:3. Von Beginn weg entwickelte sich ein offner Schlagabtausch mit tollen Szenen auf beiden Seiten. Thomas Zwickl (drüber) sowie Wolfgang Gmoser (überhastet) vergaben die ersten Möglichkeiten. Dann versenkte Marco Baumholzer einen Freistoß sehenswert. Im Gegenzug der Ausgleich - Thomas Salzl hatte Stefan Andert gelegt, Alen Kovac verwandelte den Elfer. Sensationell dann das 2:1 nach der Pause: Gmoser traf nach einem Eckball in der Luft mit der Ferse. Pamhagen spielte munter weiter und mit. Kovac legte auf für Roman Sabler - 2:2. Dann war es wieder Sabler, der für Andert die Vorlage zum Führungstreffer gab. Die Hausherren erhöhten die Schlagzahl - Thomas Zwickl lief davon und glich aus. In der Schlussphase erzwang man das Glück. Gmoser sprang dort hinein, wo es weh tun kann, Felix Kandelsdorfer und Tormann Lubomir Hrdlicka hatten das Nachsehen, der Ball lag zum 4:3 in den Maschen.

Kittsee - Gols 1:0. Die Gäste starteten mutig und forcierten ein gepflegtes Kombinationsspiel. Dominik Schmidt, Alex Wendelin und Thomas Kettner verabsäumten es aber, einen Treffer zu erzielen. Das gelang in dieser Phase den Heimischen - das 1:0 durch Frantisek Nagy fällt aber in die Kategorie „glücklich“. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener sowie mit einem Kittseer Chancenplus. Aleksandar Stanojcic sowie Nagy vergaben, Thomas Bastian bediente Patrick Pail, er scheiterte aber an Tormann Johannes Denk.

UFC Pama - Deutsch Jahrndorf 1:1. In einer von defensiver Taktik geprägten Partie kam es über 90 Minuten zu keiner richtigen Strafraumszene. „In der ersten Halbzeit haben wir uns gegenseitig neutralisiert“, so ASV-Trainer Michal Guttmann. Auch nach dem Seitenwechsel sah man kaum Spielzüge über mehrere Stationen, dafür aber zwei Tore. Andreas Roth köpfte sich den Ball an die Hand - David Bodo brachte die Jahrndorfer per Penalty in Führung. Spät, aber doch, der Ausgleich: Christoph Fabsich reagierte im Getümmel am schnellsten.

Tadten - SK Pama 1:1. In dieser Partie dominierten die Abwehrreihen, jeder Zentimeter war hart umkämpft. „Die Torhüter hatten eigentlich nichts zu tun“, merkte SK-Coach Zoltan Fekete an. Im zweiten Spielabschnitt gab es drei nennenswerte Szenen. Rene Horvath legte auf für Rastislav Kruzliak - 1:0. Dann war es UFC-Wechselspieler Moi Palesio, der das leere Tor nicht traf. Knapp vor Ende traf Benjamin Steinhofer den sich durchtankenden Juraj Czibula, Radovan „Rebro“ Nosko behielt vom Elferpunkt die Nerven.

Steinbrunn - Breitenbrunn 1:1. Die Gastgeber gingen zwar in Führung (Patrick Schöttel und Marco Senger bereiteten den Treffer von Thiery Ahissan mustergültig vor), doch davor und danach agierte man sowohl spielerisch als auch kämpferisch ohne Siegeswillen. Breitenbrunn war bissiger und aggressiver - Martin Hudak traf nur das Lattenkreuz, Torwart Lukas Mock brillierte bei einem Kocis-Herb und Pimpel-Fallrückzieher. Der späte Ausgleich geht auf die Kappe von Julian Millner - sein Schuss aus 30 Metern wurde vom Rücken von Bence Harangozo unhaltbar abgefälscht. „Den Ball hätte man heute noch gesucht“, so ASV-Trainer Mario Töltl, der die Laschheit seiner Kicker kritisierte.

Winden - Wimpassing 3:3. In einer flotten Partie bei drückender Hitze (Anpfiff war am Sonntag um 15 Uhr) wurden die Heimischen vor allem durch rasche Flankenläufe immer wieder gefährlich. Die Gäste versuchten es durch die Mitte, meistens auf der Suche nach dem wieder fitten Lukas Heinicker. Die Tore fielen allesamt nach der Pause. Jonas Lorenschitz brachte per Doppelpack Winden in Führung, doch Heinicker schlug ebenso oft zurück. Windens Kapitän Stefan Haider sorgte für die neuerliche Führung, die wieder nur kurz hielt - der Torschütze? Heinicker, wer sonst.

Andau - Gattendorf 3:3. Die Hausherren agierten wieder einmal extrem launisch - nach einem guten Start ließ man die Zügel schleifen, Gattendorf bekam Oberwasser und Dominik Krankl brachte sein Team in Führung. Nach der Pause legte Lubomir Chovanko nach - 0:2. Dann rissen sich die Andauer eine Viertelstunde lang zusammen - Lukas Cambal, Maxi Mikula und Patrik Sabo drehten binnen 12 Minuten die Partie. Doch in der Nachspielzeit gelang den Gästen der nicht unverdiente Ausgleich. Nach einem Einwurf und einer Flanke scherzelte Chovanko per Kopf den Ball ins Tor.

ASV Steinbrunn – SC Breitenbrunn 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (37.) Ahissan, 1:1 (91.) Millner.

Gelb-Rote Karte: Millner (91., Unsportlichkeit).

Reserve: 6:0 (Milalkovits 4, Rode, Dörflinger).

SR: Cetiner.- Steinbrunn, 200.

Steinbrunn: Mock; Csongor Harangozo, Belcar, Richter; Bence Harangozo, Senger; Wallentits, Schöttel, Varga; Löwy (70. Milalkovits), Ahissan (85. Klikovits).

Breitenbrunn: Barinec; Laaber (72. Haller), Vdovjak, Valek, Moro; Hudak, Nagy, Millner, Strahammer (72. Gross), Kocis; Pimpel.

FC Illmitz – UFC Pamhagen 4:3 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (34.) Baumholzer, 1:1 (36., Elfmeter) Kovac, 2:1 (49.) Gmoser, 2:2 (55.) Sabler, 2:3 (61.) Stefan Andert, 3:3 (66.) Thomas Zwickl, 4:3 (87.) Gmoser.

Reserve: 2:4 (Waba, Tschida; Fischer 2, Molnar, Rafael Leyrer).

SR: Kaplan.- Illmitz, 400.

Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker, Kutaj, Zinkl, Thomas Salzl; Wegleitner, Baumholzer; Loos (66. Haider), Maximilian Gartner (93. Niklas Fleichhacker), Gmoser; Thomas Zwickl.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Pirka, Alexander Andert, Oliver Thüringer; Stefan Andert (65. Koppi), Szalai, Reeh (46. David Fleischhacker), Ibebuike; Kovac; Sabler.

FC Winden – SV Wimpassing 3:3 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (52.) Lorenschitz, 2:0 (56.) Lorenschitz, 2:1 (59., Elfmeter) Heinicker, 2:2 (77.) Heinicker, 3:2 (78.) Haider, 3:3 (80.) Heinicker.

Reserve: 5:1 (Müller 2, Habeler 2, Hillinger; Karlik).

SR: Stevic.- Bären-Stadion, 120.

Winden: Kolba; Manuel Kientzl, Philipp Kientzl (70. Kroyer), Balazi, Pfeiffer; Schock, Savoric, Haider; Pingitzer, Lorenschitz, Jass.

Wimpassing: Vojtech; Posch (30. Karlik), Erben, Szilvasi, Wady (74. Gossmann); Csikos, Straka; Rigbi, Masulovic, Marchuk; Heinicker.

FC Andau – SC Gattendorf 3:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Krankl, 0:2 (73.) Chovanko, 1:2 (78.) Cambal, 2:2 (86.) Mikula, 3:2 (90.) Sabo, 3:3 (92.) Chovanko.

Reserve: 2:0 (Thyringer, Hahnekamp).

SR: Sahin.- Hansag-Arena, 350.

Andau: Hajduch; Wurzinger (72. Thell), Stasik, Thaler, Lahi (67. Leopold); Wally, Lasik; Csigo (46. Sabo), Mikula, Buljubasic; Cambal.

Gattendorf: Stifter-Bader; Krankl, Schulcz, Lengyel, Thüringer (78. Rossbach); Braunschmidt, Huszar, Kammlander (51. Bernthaler), Chovanko, Schalling; Weinhandl.

SC Kittsee – SV Gols 1:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (37.) Nagy.

Reserve: 1:3 (Prohaska; Weiss, Forster, Roth).

SR: Wisak.- Kittsee, 150.

Kittsee: Schiszler; Dietmann, Tarek, Machovec, Pail; Fuska (88. Drobela), Banovic, Wernecker (55. Bastian), Oswald (69. Belko); Nagy, Stanojcic.

Gols: Denk; Weiss (84. Klenner), Sommer, Bortel, Limbeck; Krutzler, Petrak, Wendelin; Schmidt, Kettner, Ziniel.

UFC Pama – ASV Deutsch Jahrndorf 1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (68.) Bodo, 1:1 (86.) Fabsich.

Reserve: 1:6 (Johann Werdenich; Losonci 3, Majcher, Schopf, Schneider).

SR: Orman.- UFC-Arena, 253.

UFC Pama: Vincler; Luscik, Szegner, Ondrik, Roth; Gallus, Stulajter; Haladej, Micovcak, Thomas Werdenich (58. Christoph Fabsich); Homola (93. Svancarek).

Deutsch Jahrndorf: Unger; Irfan Akbiyik, Lang, Bukovinsky (7. Mathias Graner), Ömer Akbiyik; Matusica, Glock; Selzak, Bodo, Tomasek; Schütz (55. Majcher).

UFC Tadten – SK Pama 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (61.) Kruzliak, 1:1 (86., Elfmeter) Nosko.

Reserve: 2:1 (Unger, Goldenits; Baumgartner).

SR: Veselcic.- Tadten, 200.

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Regner, Steinhofer; Kruzliak, Pavic, Wendelin, Michael Pelzmann (83. Nolz); Sack (71. Palesio); Horvath.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Miroslav Pipiska, Hafner, Bencsik; Da Silva (69. Sebastian Roth), Simoncic, Czibula; Nosko; Stikonya, Hronec.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Breitenbrunn – Tadten, Dt. Jahrndorf – Winden.

Samstag, 16.00 Uhr: Wimpassing – Steinbrunn, Gols – Illmitz, Pamhagen – FC Andau, Gattendorf- UFC Pama.

Sonntag, 16.00 Uhr: SK Pama – Kittsee.