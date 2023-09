Alle Spielberichte der Liga: Von Kittsee bis Wimpassing

Gols - Tadten 4:1. Gutes Spiel, gute Aktionen - lediglich der finale Pass fehlte den Gastgebern in der Anfangsphase. Dann versenkte der aufgerückte Jan Spodniak einen Eckball per Kopf. Danach vergaßen die Golser nachzusetzen, Tadtens Ausgleich fiel - laut Gols-Coach Hans Thüringer zum „Sch-Zeitpunkt“ durch Marcel Jasse -ebenfalls per Kopf - in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang entschied ein Doppelschlag die Partie. Zuerst staubte Fabian Ziniel nach einem Schmidt-Stangler mit dem Knie ab. Gleich danach setzte sich Dominik Schmidt durch, der Ball sprang von Stange zu Stange und dann ins Netz. In der Schlussphase packte Pascal Krikler noch einen Treffer drauf.

Breitenbrunn - Winden 2:2. Im Nachbarschaftsderby hatten die Gastgeber den besseren Start. Rastislav Vdovjak köpfte nach einem Corner ein. Dann kam Winden besser ins Spiel. Marcel Jass traf zunächst die Stange, in der nächsten Aktion per Kopf (jeweils nach Pfeiffer-Ecken) ins Tor. Nach der Pause zog Martin Hudak aus 25 Metern ab, sein Kracher zappelte im Netz. Winden ließ sich nicht entmutigen, Jakub Hrncar verwandelte den Penalty souverän. Die Gäste hatten noch den Matchball: Manuel Kientzl war schon durch, sein Pass auf Hrncar war aber in dieser Situation die schlechteste Lösung.

Deutsch Jahrndorf - Andau 2:1. Mit diesem Sieg katapultierten sich die ASVler zum Tabellenführer und Titelfavoriten. Paul Schütz traf nach einem Slezak-Stangler den Ball schlecht. Dann war es Michal Slezak, der weit auf Juraj Tomasek flankte. Andau-Keeper Juraj Hajduch sah schlecht aus, Tomasek jubelte. Im zweiten Durchgang kam Andau auf, die Jahrndorfer agierten nicht mehr so souverän. Lukas Cambal gelang per Kopf der Ausgleich. Die Freude währte nur kurz, denn Slezak jagte die Kugel mit einem Raketen-Schuss in die lange Kreuzecke.

Kittsee - Illmitz 2:1. Die Gäste starteten spielerisch und läuferisch stark verbessert und gingen verdient in Führung. Thomas Zwickl gelang nach einer tollen Doppelpass-Aktion der Treffer. Kitsse-Angreifer Frantisek „Fery“ Nagy hatte den Ausgleich am Fuß, scheiterte aber an Tormann Patrick Kamper. In der zweiten Spielhälfte erhöhten die Hausherren den Druck. Aleksander Stanojcic köpfte - nach einem Kerzen-Abschlag der Illmitzer Abwehr - aus kurzer Distanz den Ausgleich. Illmitz blieb im Konter gefährlich. In der Schlussphase setzte Stanojcic nach, stolperte (oder fiel) über Kamper - Elfmeter. Nagy trat an und behielt eiskalt die Nerven vom Elfmeterpunkt.

Gattendorf - Pamhagen 1:5. „Ein verdientes Ergebnis, das zuerst aber nicht absehbar war“, freute sich UFC-Trainer Walter Karner. Denn sein Team lag sogar im Rückstand. Oliver Thüringer sprang der Ball an die Hand, Norbert Schalling verwandelte den Strafstoß. Pamhagens Ausgleich gelang Emmanuel Ibebuike nach einem weiten Wechselpass. Quasi mit dem Pausenpfiff die Führung - Alen Kovac war nach Sabler-Vorarbeit erfolgreich. In Halbzeit zwei die Vorentscheidung - Benjamin Bartolich wehrte einen Reeh-Schuss mit dem Ellbogen ab, Kovac verwandelte den Elfmeter. Mit einem Mann weniger ging Gattendorf die Luft aus - Stefan Andert und Sabler fixierten den Kantersieg.

Wimpassing - UFC Pama 1:1. Die Gäste setzten die Abwehr der Heimischen vom Start weg unter Druck. Zweimal versuchte man es mit einer einstudierten Eckball-Variante (Erik Micovcak scharf zur ersten Stange), einmal war man erfolgreich: Marek Ondrik zog voll ab, Erik Cikos bugsierte den Ball ins eigene Netz. Pama blieb gefährlich - Christoph „Totti“ Werdenich tanzte mit der Sohle Tormann Michal Vojtech aus, den Abpraller jagte Samuel Homola drüber. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Wimpassinger den Druck. Cikos machte sein Hoppala wett und traf zum 1:1.

SK Pama - Steinbrunn 0:0. Die ASVler hadern weiter mit ihrem größten Unvermögen - dem Abschluss. Viktor Varga traf das leere Tor nicht, Marco Senger und Dominik Löwy vergaben „Hunderter“ und Patrick Schöttel scheiterte zuerst volley und dann mit dem Kopf. „Das Tor war zugenagelt“, so Trainer Mario Töltl. Im zweiten Durchgang agierten die Hausherren viel aggressiver, die Steinbrunner wirkten etwas eingeschüchtert. Juray Czibula und Miro Pipiska köpfelten knapp daneben. Den sogenannten Lucky-Punch hatte Czibula am Fuß, er scheiterte am Reflex von Tormann Lukas Mock.

SC Breitenbrunn – FC Winden 2:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (6.) Vdovjak, 1:1 (32.) Jass, 2:1 (57.) Hudak, 2:2 (68., Elfmeter) Hrncar.

Reserve: 5:0 (Gajic, Frank, Haller, Kovasitz, Bilneier).

SR: Bukvic.- Kastanien-Stadion, 400.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber (77. Kopf), Nagy, Vdovjak, Gross; Hudak, Millner, Stahammer (83. Gajic), Kocis, Moro; Pimpel.

Winden: Kolba; Speckl, Philipp Kientzl, Balazi, Pfeiffer; Savoric, Schock; Pingitzer (87. Fabian Haider), Stefan Haider (60. Manuel Kientzl), Jass; Hrncar.

ASV Deutsch Jahrndorf – FC Andau 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Tomasek, 1:1 (84.) Cambal, 2:1 (86.) Slezak.

Reserve: 0:5 (Hahnekamp 2, Unger, Letzl, Buljubasic).

SR: Veselcic.- Birkenwiese, 300.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Irfan Akbiyik, Lang, Nukovinsky, Ömer Akbiyik; Glock, Matusica; Slezak, Bodo, Tomasek; Schütz (92. Schopf).

Andau: Hajduch; Wally (83. Leopold), Wurzinger, Stasik, Lahi; Lasik; Mikula, Peck, Sabo, Csigo (71. Thell); Cambal.

SC Kittsee – FC Illmitz 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (22.) Thomas Zwickl, 1:1 (65.) Stanojcic, 2:1 (87., Elfmeter) Nagy.

Reserve: 1:2 (Zeiler; Weinhandl, Niklas Fleischhacker).

SR: Ruffa.- Kittsee, 200.

Kittsee: Schiszler; Dietmann, Tarek, Machovec, Pail; Fuska, Banovic, Wernecker (76. Bastian), Oswald (55. Belko); Nagy, Stanojcic.

Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker, Gregora, Kutaj, Thomas Salzl (92. Haider); Wegleitner, Baumholzer; Christian Salzl (71. Zinkl), Maximilian Gartner (68. Loos), Gmoser; Thomas Zwickl.

SC Gattendorf – UFC Pamhagen 1:5 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (15., Elfmeter) Schalling, 1:1 (35.) Ibebuike, 1:2 (45.+2) Kovac, 1:3 (49., Elfmeter) Kovac, 1:4 (62.) Stefan Andert, 1:5 (77.) Sabler.

Rote Karte: Bartolich (48., Torraub).

Reserve: 2:1 (Redl 2; Rafael Leyrer).

SR: Bekteshi.- Sportzentrum, 150.

Gattendorf: Gaszner; Krankl, Lengyel, Palo (65. Heindl), Bartolich; Weinhandl, Kammlander; Paradeis (60. Rossbach), Chovanko, Bernthaler (46. Huszar); Schalling (71. Stifter-Bader).

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Pirka, Alexander Andert (81. Fabian Thüringer), Oliver Thüringer (75. Koppi); Szalai; Tobias Fleischhacker, Reeh (56. Stefan Andert), Kovac, Ibebuike; Sabler.

SV Gols – UFC Tadten 4:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (13.) Spodniak, 1:1 (45.) Heghi, 2:1 (60.) Ziniel, 3:1 (62.) Schmidt, 4:1 (93.) Krikler.

Reserve: 1:3 (Forster; Palesio 3).

SR: Kaiser.- Volksfeststadion, 400.

Gols: Denk; Sommer (84. Mathis Wendelin), Bortel, Petrak, Weiss (62. Klenner); Spodniak; Ziniel (90. Böhm), Krikler, Schmidt; Alexander Wendelin (62. Limbeck), Kettner.

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Goldenits (69. Palesio), Steinhofer; Pavic, Regner; Michael Pelzmann, Wendelin (80. Polz), Kruzliak; Horvath.

SK Pama – ASV Steinbrunn 0:0.-

Reserve: Nichtantreten.

SR: Orhan.- SK-Platz, 100.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig, Hafner, Bencsik; Simoncic, Miroslav Pipiska; Czibula (90. Ondrej Pipiska), Da Silva; Hronec (58. Nosko), Szikonya.

Steinbrunn: Mock; Dörflinger, Belcar, Richter; Senger, Bence Harangozo; Wallentits, Schöttel, Csongor Harangozo; Varga (65. Ahissan), Löwy.

SV Wimpassing – UFC Pama 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (9., Eigentor) Cikos, 1:1 (73.) Cikos.

Gelbe Karten: Čikoš (42., Foul); Haladej (20., Foul), Roth (58., Foul), Vincler (65., Foul).

Reserve: 2:8 (Weber, List; Vasile 5, Johann Werdenich, Tomcak, Gal).

SR: Pllana.- Wimpassing, 200.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb (77. Posch), Erben, Szilvasi, Wady; Cikos, Straka; Rigbi (84. Gossmann), Masulovic, Marchuk; Grgic.

UFC Pama: Vincler; Lucsik, Bogar, Ondrik, Roth; Gallus; Homola (92. Svancarek), Haladej, Micovcak, Thomas Werdenich (77. Fabsich); Christoph Werdenich.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Kittsee - Gols.

Samstag, 16.30 Uhr: Tadten - SK Pama, UFC Pama - Dt. Jahrndorf; 18.00 Uhr: Steinbrunn - Breitenbrunn, Illmitz - Pamhagen.

Sonntag, 15.00 Uhr: Winden - Wimpassing; 16.30 Uhr: FC Andau - Gattendorf.