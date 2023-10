Alle Spielberichte der Liga: Von Pama bis Steinbrunn

Winden - Andau 0:1. Bereits nach einer Minute tauchte Lukas Cambal vor Winden-Tormann Lukas Kolba auf, dieser rettete aber mit einem tollen Reflex. Ab diesem Moment ging es flott dahin, beide Teams überbrückten das Mittelfeld rasch. Die flotten Stürmer der Gastgeber rissen immer wieder Löcher in der Andauer Abwehr auf, Sascha Savoric versuchte es aus der Distanz. Nach der Pause verflachte die Partie, die Gäste versuchten, durch Konter zum Erfolg zu kommen. Cambal und Max Mikula vergaben Möglichkeiten. Dann steckte Patrik Sabo die Kugel für Cambal durch - 0:1. Die Heimischen warfen alles nach vorne, die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Jakub Hrncar, sein Schuss fiel aber zu schwach aus.

Kittsee - Deutsch Jahrndorf 1:0. Herausgespielte Chancen sah man im ersten Durchgang keine, dafür aber den entscheidenden Treffer. Nach einem Einwurf ging es im Strafraum im Ping-Pong-Stil zurück, Frantisek Nagy erpresste per Kopfball das Spielgerät - die ASV-Defensive hatte auf Thomas Bastian vergessen, der unbedrängt einschießen konnte. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando, Lukas Bukovinsy köpfte drüber, Juraj Tomasek scheiterte an Tormann Manuel Schiszler und David Bod brachte den Ball auch nicht unter.

Tadten - Gattendorf 4:0. Lauf- und spielfreudig, zielstrebig und torhungrig - so präsentierten sich die Hausherren gegen ein Team, das großteils mit dem Verteidigen beschäftigt war. Nach einem Kruzliak-Dribbling stand Lazar Pavic frei - 1:0. Fünf Minuten später macht es Rastislav Kruzliak selber, mindestens die halbe Miete war somit herinnen. Nach der Pause erhöhte Rene Horvath - nach schöner Wendelin-Vorlage - rasch auf 3:0. Dann war etwas die Luft draußen, Gattendorf versuchte es einige Male aus der Distanz. Den Schlusspunkt setzte dann der reaktivierte Michael Pittnauer, der von seinen Torjäger-Qualitäten scheinbar nichts eingebüßt hat.

Gols - Wimpassing 0:2. Die Heimischen waren im ersten Abschnitt stets einen Schritt zu langsam, Wimpassing hatte Lust auf sehenswerten Kombinationskick und tat das auch. Lukas Heinicker setzte sich im Fünfer durch, sein Schuss traf die Stange. Den Abpraller setzte Vinko Grgic an die Latte. Dann zog Daniel Masulovic ab - wieder Stange. Knapp vor der Pause gelang Erik Cikos mit der Ferse nach einer Masulovic-Ecke an die erste Stange die Führung. Die Golser kamen langsam in Fahrt, Trainer Hans Thüringer hatte das System auf 4-3-3 umgestellt. Doch die Durchstöße von Dominik Schmidt und Wolfgang Roiss wurde gut geblockt. In der Schlussminute machte dann Masulovic den Sack endgültig zu.

Wimpassings Kapitäm Mario Erben (l.) ließ beim 2:0-Sieg in Gols hinten kaum etwas anbrennen. Foto: Plattini

Steinbrunn - Pamhagen 1:0. Gleich nach dem Anpfiff tauchte Stefan Andert allein vor ASV-Tormann Lukas Mock auf, vergab aber die wohl beste Möglichkeit der Pamhagener an diesem Tag. Dann war offensiv Schluss mit lustig, beide Mannschaften verteidigten geschickt. In Halbzeit Nummer zwei waren die Gäste offensiv gar nicht mehr vorhanden, die Steinbrunner kreierten lediglich Halb-Chancen. Als sich Andert verletzt neben der Out-Linie verarzten ließ, landete ein 40-Meter-Pass vor den Füßen von Robert „Bobby“ Wallentits. Der Kapitän ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte dafür, dass die Steinbrunner nach sechs Spieltagen wieder einmal als Sieger vom Platz gingen.

Illmitz - UFC Pama 1:3. „Hundert Prozent produktiv“ - so bezeichnete UFC-Trainer Marian Tomcak die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. Drei Schüsse, drei Tore - da kann man von Qualität sprechen. Zunächst war Youngster Christoph Fabsich nach Homola-Vorarbeit erfolgreich. Davor hatte der Illmitzer Christian Salzl zu überhastet geschossen, danach setzte Tobias Fleischhacker aus einem Meter das Kunststück, den Ball neben das Tor zu platzieren. Erik Micovcak und Samuel Homola geigten dann auf, Letztgenannter schloss zwei wunderschöne Kombinationen erfolgreich ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Illmitzer das Tempo, Christian Salzl gelang der Anschlusstreffer. Tomcak stellte im Mittelfeld um, zwei Sechser sollten den Erfolg garantieren. „Die Anzeigentafel lügt nicht, wir sind wieder in Schönheit gestorben“, ärgerte sich Coach Christian Pinter.

SK Pama - Breitenbrunn 3:0. Den Gastgebern gelang ein perfekter Start, bereits nach 10 Minuten lag man komfortabel mit 2:0 in Führung. Zuerst hatte Radovan Nosko den Ball ideal durch die Mitte gespielt, Juraj Bencsik war durch und hob das Leder gefühlvoll über Tormann Peter Barinec ins lange Eck. Dann bewiesen die SK-Kicker zum wiederholten Mal, dass ihnen bei Standardsituationen die Lufthoheit gehört. Christian Hafner stieg nach einem Eckball am höchsten und nickte ein. Die Breitenbrunner blieben ideenlos, versuchten es mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Unter die Kategorie „halbwegs gefährlich“ fällt da ein Versuch von Maximilian Moro. Auch nach Wiederbeginn hatte der SK Pama alles gut in Griff. In der Schlussphase setzte sich dann Miroslav Pipiska durch, sein Zuspiel verwertete Nosko mit einem platzierten Schuss via Innenstange.

SC Kittsee – ASV Deutsch Jahrndorf 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (33.) Bastian.

Gelb-Rote Karte: Unger (94., Kritik).

Reserve: 0:1 (Markusek).

SR: Tekeli.- Kittsee, 250.

Kittsee: Schiszler; Pail, Fuska, Machovec, Oswald; Dietmann, Bastian (62. Wernecker), Drobela, Belko (77. Kozuch); Nagy, Stanojcic.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster (46. Schütz), Lang, Ömer Akbiyik, Irfan Akbiyik; Glock (44. Bukovinsky), Matusica; Slezak, Majcher (95. Hiermann), Tomasek; Bodo.

SV Gols – SV Wimpassing 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (40.) Cikos, 0:2 (89.) Masulovic.

Reserve: 2:1 (Lukas Weiss 2; Schweinzer).

SR: Veselcic.- Volksfeststadion, 200.

Gols: Denk; Sommer, Mathis Wendelin (78. Lukas Weiss), Limbeck; Spodniak, Krikler; Schmidt, Ziniel (61. Krutzler), Roiss, Alexander Wendelin.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb, Erben, Szilvasi, Wady (57. Rigbi); Straka; Cikos, Masulovic, Marchuk (92. Gossmann); Grgic (27. Karlik), Heinicker.

UFC Tadten – SC Gattendorf 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (15.) Pavic, 2:0 (20.) Kruzliak, 3:0 (53.) Horvath, 4:0 (87.) Pittnauer.

Reserve: 1:4 (Bergmayer; Graf 2, Redl, Bernthaler).

SR: Heiner.- Tadten, 150.

Tadten:Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Goldenits, Burian; Pavic, Wendelin; Kruzliak, Sack, Michael Pelzmann (86. Pittnauer); Horvath (82. Nolz).

Gattendorf: Stifter-Bader; Braunschmidt, Lengyel (83. Bernthaler), Palo, Schulcz, Schalling; Weinhandl, Kammlander (46. Bartolich); Krankl, Huszar, Chovanko.

ASV Steinbrunn – UFC Pamhagen 0:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (75.) Wallentits.

Reserve: 1:2 (Wirth; Munzenrieder, Niklas Leyrer).

SR: Kern.- Steinbrunn, 100.

Steinbrunn: Mock; Klikovits, Bence Harangozo, Schöttel, Richter; Wallentits, Csongor Harangozo; Ahissan, Wollner (78. Dörflinger); Milalkovits (90. Mezgolits), Löwy.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer (81. Molnar), Pirka, Szalai, Sipötz; Kovac, Oliver Thüringer; Stefan Andert, Unger (71. Fabian Thüringer); Fleischhacker, Sabler.

FC Winden – FC Andau 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (69.) Cambal.

Reserve: 1:2 (Hillinger; Hahnekamp, Lukas Thell).

SR: Cetiner.- Bären-Arena, 150.

Winden: Kolba; Speckl, Philipp Kientzl (56. Kroyer), Balazi, Pfeiffer; Schock (76. Hrncar), Manuel Kientzl; Savoric; Jass, Lorenschitz (91. Müller), Pingitzer.

Andau: Hajduch; Lahi (23. Wurzinger), Thaler, Stasik, Csigo; Wally; Peck (82. Leopold), Sabo; Niklas Thell (91. Hahnekamp), Mikula; Cambal.

FC Illmitz – UFC Pama 1:3 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (11.) Christoph Fabsich, 0:2 (32.) Homola, 0:3 (43.) Homola, 1:3 (67.) Christian Salzl.

Reserve: 3:2 (Michael Zwickl 2, Ecker; Brezik 2).

SR: Sahin.- Nationalpark-Stadion, 200.

Illmitz: Kamper; Tobias Fleischhacker (80. Niklas Fleischhacker), Gregora, Kutaj, Thomas Salzl (75. Loos); Baumgartner, Wegleitner; Christian Salzl, Erwin Gartner (75. Michael Zwickl), Gmoser (22. Maximilian Gartner); Thimas Zwickl.

UFC Pama: Vincler; Andreas Fabsich, Ondrik, Lipa, Roth; Gallus; Luscik, Micovcak, Haladej, Christoph Fabsich (46. Thomas Werdenich); Homola (85. Svancarek).

SK Pama – SC Breitenbrunn 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Czibula, 2:0 (7.) Hafner, 3:0 (83.) Nosko.

Reserve: 2:1 (Rupp, Demuth; Hoffmann).

SR: Tatzber.- SK-Platz, 120.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch (85. Da Silva), Pototschnig, Hafner, Bencsik; Simoncic, Ruppitsch; Hronec, Czibula (85. Roth); Nosko, Szikonya.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Vdovjak, Moro; Strahammer, Millner (46. Gross); Kopf (85. Haller), Hudak, Kocis; Pimpel (85. Gajic).