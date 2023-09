Alle Spielberichte der Liga: Von Steinbrunn bis Kittsee

SK Pama – Kittsee 3:1. Während die Heimischen mit der nötigen Portion Kampfgeist antraten, ließen die Gäste den absoluten Willen vermissen. Nach einem Nosko-Köpfler misslang der Klärungsversuch – Marcel Szikonya hatte keine Mühe, um zu treffen. Gleich darauf eine Nosko-Simoncic-Kombination, wieder war Szikonya zur Stelle. Die Gäste agierten weiter ideenlos, kamen aber durch einen Weitschuss von Jaroslav Machovec zum Anschlusstreffer. Doch quasi mit dem Pausenpfiff jubelten wieder die SK-Kicker. Nach einer weiten Flanke hatte man auf Juray Czibula vergessen, der bei der zweiten Stange einnickte. Nach der Pause kontrollierte Pama das Match klar, Christian Hafner sowie Radovan Nosko hatten noch gute Möglichkeiten.

Wimpassing – Steinbrunn 2:1. Die Gastgeber waren im Bezirksderby williger und überzeugten mit Kombinationen sowie Laufbereitschaft. Zunächst gab es auf beiden Seiten Elferalarm, dann war Adam Straka nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Die Steinbrunner zeigten, was sie können – wenn sie wollen: Marco Senger verwertete das Zuspiel von Robert Wallentits zum Ausgleich. Nach einem Ballverlust der ASV-Abwehr bewies Lukas Heinicker zum wiederholten Mal, dass er für das Tore-Schießen da ist. In der zweiten Halbzeit hielt Tormann Lukas Mock die Gäste dreimal am Leben. Dann vergaß Thierry Ahissan den freistehenden Nico Milalkovits – der mögliche Ausgleich wurde kläglich versiebt.

Breitenbrunn – Tadten 0:2. Bei diesem offenen Schlagabtausch sah man Chancen auf beiden Seiten. Bereits nach einer Minute verfehlte Tadtens Rene Horvath eine Flanke nur um Millimeter, Rastislav Kruzliak traf später die Latte. Auch die Gastgeber hatten Chancen – Markus Pimpel und Martin Hudak verfehlten, Martin Kocis‘ Freistoß war brandgefährlich. Als die Partie zu verflachen drohte, bewies UFC-Angreifer Horvath seine Klasse. Nach Vorarbeit von Mario Sack ließ er Verteidiger David Valek stehen und lupfte den Ball über Tormann Peter Barinec ins Tor. Wenig später war alles klar – Horvath auf Kruzliak, die Kugel war zum zweiten Mal drinnen.

Deutsch Jahrndorf – Winden 0:0. Die ASVler waren sichtlich überrumpelt, mit welchem Einsatz die Gäste aufwarteten. Die Räume waren eng, da wurde jeder noch so kleine Fehler im Spielaufbau mit einem Ballverlust bestraft. Dennoch erarbeitete man sich ein Übergewicht, Michal Slezak traf die Stange und nach einem Getümmel brachte man den Ball nicht über die Linie. Einen Treffer gab es in der Schlussphase, doch Schiri Faruk Sevik hatte ein Foul von Paul Schütz an Tormann Lukas Kolba gesehen. Mit der letzten Aktion wäre die Partie sogar gekippt – Wechselspieler Marcel Müller schoss nach Pingitzer-Stangler drüber.

Gattendorf – UFC Pama 1:1. Die Heimischen mobilisierten wieder einmal alle Kräfte, das Not-Aufgebot kam durch Kampf ins Spiel. Martin Weinhandl traf in der Anfangsphase nur die Stange, Dominik Krankl und Philipp Huszar erarbeiteten sich zwei gute Chancen. Die Gäste deuteten ihre Gefährlichkeit aus der Distanz an – Erik Micovcak schoss knapp vorbei. Nachdem Emil Haladej die UFCler per Freistoß in Führung brachte, warfen die Gattendorfer alles nach vorne und wurden belohnt: Niko Braunschmidt glückte per Kopf der Ausgleich.

Gols – Illmitz 1:1. Eine starke halbe Stunde – samt Führungstreffer durch Fabian Ziniel nach einer Aktion über links und unter Mithilfe der Innenstange – dann stellten die Golser unverständlicherweise den Spielbetrieb ein. Bis dahin hatten Dominik Schmidt, Thomas Kettner und Alex Wendelin gute Möglichkeiten vorgefunden, den Vorsprung auszubauen. Dann war der Ball im Netz, doch Schiri Dursun Tosun gab den vermeintlichen Ausgleich von Filip Kutaj nicht (Foulspiel). Was zählte, war dann nach dem Seitenwechsel der Freistoßtreffer von Wolfgang Gmoser.

Pamhagen – Andau 2:0. Spielerisch war das Derby kein großer Reißer, an Präzision in der Offensive mangelte es beiden Mannschaften. UFC-Stürmer Alen Kovac‘ Schuss wurde geblockt, auf der anderen Seite traf Maximilian Mikula die Stange. Nach der Pause wurden beide Teams offensiver. Pamhagens Roman Sabler zeigte sein Können, nahm einen hohen Ball an und traf mit Links. Die Gäste drängten, Angelo Lahi knallte einen Freistoß an die Stange. Daraus ergab sich ein Konter, welchen Sabler nach schöner Reeh-Flanke zum 2:0 einnetzte.

ASV Deutsch Jahrndorf – FC Winden 0:0.-

Reserve: 5:1 (Losonci 2, Puster 2, Pavlovic; Hillinger).

SR: Faruk.- Birkenwiese, 250.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Irfan Akbiyik, Lang, Ömer Akbiyikk; Glock (81. Puster), Matusica; Selzak, Majcher, Tomasek; Bodo, Schütz.

Winden: Kolba; Haider (1. Kroyer), Philipp Kientzl, Balazi, Pfeiffer; Manuel Kientzl (95. Müller), Schock (86. Habeler); Jass, Savoric, Pingitzer; Lorenschitz.

SC Gattendorf – UFC Pama 1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (83.) Haladej, 1:1 (85.) Braunschmidt.

Reserve: 1:1 (Rossbach; Vasile).

SR: Fercher.- Gattendorf, 200.

Gattendorf: Bader-Stifter; Braunschmidt, Schulcz, Thüringer, Schalling; Lengyel, Weinhandl, Kammlander (83. Rossbach); Huszar; Krankl (77. Bernthaler), Chovanko.

UFC Pama: Vincler; Markus Fabsich (67. Thomas Werdenich), Szegner, Ondrik, Andreas Roth (63. Christoph Fabsich); Gallus, Stulajter; Haladej, Micovcak, Lucsik; Homola.

SV Gols – FC Illmitz 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Ziniel, 1:1 (68.) Gmoser.

Gelb-Rote Karte: Maximilian Weiss (72., Foul).

Reserve: 2:4 (Lukas Weiss, Roth; Michael Zwickl 4).

SR: Tosun.- Volksfeststadion, 300.

Gols: Denk; Sommer, Petrak, Bartel, Maximilian Weiss; Schmidt, Krikler, Spodniak, Ziniel; Kettner (85. Mathis Wendelin), Alexander Wendelin (62. Krutzler).

Illmitz:Kamper; Leischhacker, Kutaj, Gregora (62. Loos), Thomas Salzl (17. Zinkl); Wegleitner, Baumholzer; Christian Salzl (77. Haider), Maximilian Gartner, Gmoser; Thomas Zwickl.

UFC Pamhagen – FC Andau 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (64.) Sabler, 2:0 (75.) Sabler.

Reserve: 2:1 (Gelbmann, Rafael Leyrer; Letzl).

SR: Erdem.- Pamhagen, 444.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Pirka, Alexander Andert, Fischer (43. Reeh); Szalai, Oliver Thüringer (91. Munzenrieder); Fleischhacker (77. Ibebuike), Kovac, Stefan Andert; Sabler.

Andau: Hajduch; Lahi, Stasik, Thaler, Csigo; Wally, Lasik; Wurzinger (78. Bogdanyi), Ibrahim Buljubasic (72. Leopold); Niklas Thell, Mikula (84. Louis Thell).

SC Breitenbrunn – UFC Tadten 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (76.) Horvath, 0:2 (86.) Kruzliak.

Reserve: 2:4 (Kopf 2; Palesio 3, Lendway).

SR: Kern.- Kastanienstadion, 200.

Breitenbrunn: Barinec; Gross, Valek, Vdovjak, Moro; Nagy, Strahammer (72. Laab); Kocis, Haller (78. Frank), Hudak; Pimpel (78. Kopf).

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Regner, Burian; Kruzlika, Pavic, Goldenits (87. Palesio), Wendelin; Sack; Horvath (92. Nolz).

SV Wimpassing – ASV Steinbrunn 2:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (32.) Straka, 1:1 (39.) Senger, 2:1 (41.) Heiniker.

Reserve: 1:5 (Sukala; Dörflinger 2, Dascalu 2, Radislovitsch).

SR: Sevik.- Wimpassing, 300.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb, Erben, Szilvasi, Wady; Masulovic, Cikos, Straka; Rigbi, Heinicker, Marchuk.

Steinbrunn:Mock; Klikovits (53. Wollner), Belcar, Richter; Csongor Harangozo, Bence Harangozo; Wallentits, Senger, Varga; Milalkovits, Ahissan.

SK Pama – SC Kittsee 3:1 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (15.) Szikonya, 2:0 (18.) Szikonya, 2:1 (43.) Machovec, 3:1 (44.) Czibula.

Reserve: 5:1 (Schönthaler 3, Ochsner, Ondrej Pipiska; Leitner).

SR: Tosun. SK-Platz, 300.

SK Pama: Weinzettl; Rupp, Pototschnig (68. Ondrej Pipiska), Hafner, Bencsik; Hronec (65. Da Silva), Simoncic, Miroslav Pipiska, Czibula (91. Sebastian Roth); Nosko (91. Schönthaler), Szikonya.

Kittsee: Schiszler; Dietmann (45. Drobela), Tarek, Machovec, Pail; Fuska, Wernecker (28. Belko), Banovic, Oswald (62. Bastian); Nagy, Stanojcic.