Alle Spielberichte der Liga: Von Wimpassing bis Andau

UFC Pama - Tadten 3:2. Erster gegen (vormals) Dritter, das Schlagerspiel wurde seinem Namen gerecht. Die Gäste verbuchten den besseren Start, verzeichneten durch Rastislav Kruzliak zwei gute Chancen. Die Führung folgte - nach einem Horvath-Zuspiel traf Kruzliak ins Netz. Die Hausherren gaben nicht auf. Nach einem Laufduell rutschten sowohl Verteidiger Maxi Pelzmann als auch Angreifer Emil Haladej am tiefen Boden aus, Schiedsrichter Fatih Tekeli gab Elfmeter, welchen der „Gefoulte“ selbst verwandelte. Nach dem Seitenwechsel gab es bald wieder einen Elfmeter für die Gastgeber, Samuel Hegyi war etwas zu spät gekommen und diesmal verwandelte Markus Szegner. Die Gäste legten nach, Benjamin Steinhofer wurde hart attackiert, für Tadten verwertete Thomas Regner den Elfmeter. Glück für die einen, Pech für die anderen beim 3:2. Steinhofer hatte den Ball, den er zu Tormann Adam Klekner spielen wollte. Die Kugel versprang sich ordentlich, Peter Lipa spritzte dazwischen und schob das Spielgerät ein. Mario Sack sowie Kruzliak vergaben in der Schlussphase noch den möglichen Ausgleich.

Winden - Steinbrunn 3:0. Ausschlaggebend für den klaren Sieg der Heimischen waren zwei frühe Tore. Die engagiert und aggressiv auftretenden Hausherren kamen in der Hälfte des Gegners immer wieder zu Ballgewinnen. Haiders Freistoß zum 1:0 wurde leicht abgefälscht, sein Drehschuss zwei Minuten später war absolut sehenswert. Nach der Pause ging es etwas ruhiger zu, Winden kontrollierte das Spiel. Haider spielte gekonnt auf Jonas Lorenschitz, der den Ball am herausstürmenden Tormann Lukas Mock vorbeispitzelte.

Deutsch Jahrndorf - Breitenbrunn 4:1. Die Gäste starteten überfallsartig, Martin Kocis vergab zweimal vor Tormann Mike Unger, Sasa Gajic schoss aus kurzer Distanz drüber. Dann war Schluss mit lustig - Pascal Majcher verwertete zuerst einen Freistoß, dann erhöhte er auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel flankte Paul Schütz optimal, Stanislav Ducar köpfelte ein, die Partie war „gegessen“. Majcher krönte nach Schütz-Vorarbeit seine Leistung, der Ehrentreffer der Breitenbrunner resultierte aus einem Eigentor.

Pamhagen - Gols 2:2. Den Gastgebern merkte man lange Zeit die schweren Füße an, das Nachtragsspiel am Nationalfeiertag (0:0) in Kittsee steckte noch in den Knochen. Gleich neun 100er an Chancen verzeichnete Gols-Trainer Hans Thüringer, der bei seinem Ex- und Stamm-Klub den Weg in die richtige Kabine gefunden hatte. Fabian Ziniel gelang rasch die Führung, dann verabsäumte man es, diese auszubauen. UFC-Tormann Libor Hrdlicka konnte sich dabei ein ums andere Mal auszeichnen. Dass Nachlässigkeiten im Sturm bestraft werden können, zeigte sich gegen Ende der Partie. Roman Sabler und Jannis Reeh hatten den Spieß umgedreht. Die Golser „mussten“ die Brechstange auspacken, Routinier Wolfgang Roiss gelang der Ausgleich.

Gattendorf - SK Pama 0:1. Die Mini-Serie des Tabellenletzten ist gerissen, nach einem Sieg und einem Unentschieden setzte es eine Niederlage. „Wir kommen nicht richtig vom Fleck“, ärgerte sich Trainer Ronald Hornek. Die Gäste rieben sich lange Zeit am Abwehrblock der Gattendorfer auf, erst Juraj Czibula konnte diesen Riegel knacken. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen, Radovan Nosko und Marcel Szikonya sorgten zunächst für Gefahr. Dann tat sich auf beiden Seiten wenig, die SK-Kicker brachten den knappen Vorsprung routiniert nach Hause.

Andau - Kittsee 0:1. „Wir hätten in der ersten Halbzeit 3:0 oder 4:0 führen können“, meinte Andaus Trainer Harald Toth. Die klarste aller Chancen hatte Patrik Sabo, sein Schuss landete an der Latte. Nach einem umstrittenen Foulspiel von Kittsee-Verteidiger Juray Fuska musste dieser mit Rot vom Feld, Gäste-Trainer Rainer Weiss musste seine Defensive umstellen und verstärken. Nach dem Seitenwechsel drückten die Heimischen auf den Ausgleich, doch die dicken Möglichkeiten blieben jetzt Mangelware. Das einzige Tor gelang den wacker kämpfenden Gästen. Michal Belkos Hereingabe wurde abgefälscht, Frantisek „Ferry“ Nagy übernahm volley, traf und jubelte. Im Konter rettete dann die Stange - nach Nagy-Schuss - die Hausherren vor dem zweiten Gegentreffer. „Die Jungs haben sich für die harte Arbeit belohnt“ freute sich Weiss.

Wimpassing - Illmitz 1:1. Die Hausherren übernahmen zunächst das Kommando, die großen Chancen hatten aber die Illmitzer. Filip Kutaj gelang nach einer Standardsituation per Kopf die Führung. Wolfgang Gmoser und Thomas Zwickl kamen zu weiteren Chancen. „Da hätten wir den Vorsprung ausbauen können“, so Illmitz-Trainer Christian Pinter, der mitansehen musste, wie die Wimpassinger auf den Ausgleich drängten. Bis zur Halbzeit und eine weitere Viertelstunde danach konnte man sich „retten“, dann gelang Torjäger Lukas Heinicker der Ausgleich. In weiterer Folge konnte sich Illmitz-Tormann Patrick Kamper zweimal gegen Erik Cikos erfolgreich beweisen.

FC Winden - ASV Steinbrunn 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Haider, 2:0 (11.) Haider, 3:0 (67.) Lorenschitz.

Reserve: 0:0.

SR: Kuzat.- Winden, 70.

Winden: Ostojic; Speckl, Philipp Kinetzl, Balazi, Krozer; ManuelKientzl, Savoric, Haider (70. Schock); Pingitzer (89. Pfeiffer), Lorenschitz, Jass.

Steinbrunn: Mock; Mezgolits, Schottel, Bence Harangozo (73. Frania), Richter; Wallentits, Klikovits, Molnar (46. Belcar), Ahissan; Milalkovits (65. Dorflinger), Marz (91. Radislovitsch).

ASV Deutsch Jahrndorf – SC Breitenbrunn 3:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Majcher, 2:0 (19.) Majcher, 3:0 (47.) Ducar, 4:0 (75.) Majcher, 4:1 (86., Eigentor) Omer Akbiyik.

Reserve: 0:0.

SR: Tosun.- Birkenwiese, 200.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Lang (78. Gregor Graner), Omer Akbiyik, Irfan Akbiyik (78. Markusek); Slezak (40. Ducar), Majcher, Glock, Tomasek (70. Gombay); Matuscia; Schuetz.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Vdovjak, Gross; Kosic, Gaijc, Schneider, Moro (86. Eder), Kopf; Hudak (68. Frank).

UFC Pamhagen – SV Gols 2:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (13.) Ziniel, 1:1 (78.) Sabler, 2:1 (83.) Reeh, 2:2 (88.) Roiss.

Reserve: 2:0 (Reeh, Nico Lezrer).

SR: Ceri.- Pamhagen, 250.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Pirka, Szalai, Sipoetz; Oliver Thueringer (78. Reeh), Wueger, Stefan Andert; David Fleischhacker (92. Munzenrieder), Sabler, Koppi (70. Unger).

Gols: Gregor Achs; Renner, Bortel, Mathis Wendelin (85. Nikolaus Achs); Zwinger (70. Klenner), Krikler (62. Alexander Wendelin), Petrak, Spodniak, Schmidt; Roiss, Ziniel.

SC Gattendorf – SK Pama 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (32.) Czibula.

Gelb-Rote Karte: Nosko (93., Kritik).

Reserve: abgesagt.

SR: Kaiser.- Gattendorf, 200.

Gattendorf: Kapusta; Braunschmidt (46. Kammlander), Schulcz, Thueringer, Schalling; Weinhandl, Palo (72. Rossbach), Bartolich, Chovanko; Krankl, Huszar.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig (58. Ondrej Pipiska), Hafner, Bencsik; Simoncic, Miroslav Pipiska; Hronec (75. Da Silva), Czibula; Nosko, Szikonya (82. Roth).

FC Andau – SC Kittsee 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (77.) Nagy.

Rote Karte: Fuska (13., Toraub).

Reserve: 2:2 (Buljubasic, Lukas Thell; Soltani, Martinsich).

SR: Orman.- Andau, 250.

Andau: Hajduch; Wally, Stasik, Thaler, Bogdanyi; Mikula (77. Hahnekamp), Sabo, Csigo, Lasik, Niklas Thell (81. Lukas Thell); Cambal.

Kittsee: Schiszler; Pail, Fuska, Machovec, Oswald, drobela; Wisak, Wernecker, Belko (93. Kozuch); Nagy, Dietmann.

UFC Pama – UFC Tadten 3:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (28.) Kruzliak, 1:1 (34., Elfmeter) Haladej, 2:1 (48., Elfmeter) Szegner, 2:2 (64., Elfmeter) Regner, 3:2 (77.) Lipa.

Reserve: Nichtantreten.

SR: Tekeli.- UFC-Arena, 150.

UFC Pama: Vincler; Luscik, Szegner, Ondrik, Roth; Gallus, Sulajter; Haladej, Thomas Werdenich (87. Svancarek); Lipa, Homola.

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Steinhofer, Burian; Kruzliak, Pavic, Regner, Wendelin (73. Palesio); Sack, Horvath.

SV Wimpassing – FC Illmitz 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (15.) Kutaj, 1:1 (64.) Heinicker.

Reserve: 1:1 (Rigbi; Florian Gartner).

SR: Sevik.- Wimpassing, 100.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb, Erben, Szilvasi, Wady (86. Rigbi); Straka, Sukala; Cikos, Masulovic, Karlik (79. Gossmann); Heinicker.

Illmitz: Kamper; Tobias Fleichhacker, Gregora, Kutaj, Thomas Salzl; Wegleitner, Baumholzer; Maximilian Gartner (69. Christian Salzl), Erwin Gartner (79. Ecker), Gmoser (40. Niklas Fleischhacker); Zwickl.