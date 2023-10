Alle Spielberichte der Liga: Von Wimpassing bis Deutsch Jahrndorf

Deutsch Jahrndorf - Tadten 2:1. In einer kampfbetonten Partie kam keine der beiden Mannschaften zu Kombinationen oder Spielzügen. Die Heimischen verzeichneten zwei Halbchancen - Paul Schütz und David Bodo per Seitfallzieher vergaben. Nach dem Seitenwechsel ein Doppelschlag. Zunächst nahm Michal Matusica den Ball nach einem Eckball mit der Brust an und traf. Dann jagte Bodo einen Tomasek-Stangler ins Kreuzeck. In der Schlussphase wurde es spannend, da Mario Sack - nach Wendelin-Vorarbeit - der Anschlusstreffer glückte. „Wir haben heute sehr diszipliniert gespielt“, so ASV-Trainer Michael Guttmann.

Wimpassing - Kittsee 3:0. Die Hausherren hatten alles unter Kontrolle. Rustikal und mit weiten Bällen suchte man das Glück. Nach einem Pass in die Tiefe markierte Filip Masulovic den verdienten Führungstreffer. Nach der Pause warfen die Gäste mehr nach vorne, was den Wimpassingern Räume und Chancen ermöglichte. Mario Erben sorgte nach einer Masulovuic-Ecke für die Vorentscheidung. Lukas Heinicker machte dann den Sack endgültig zu - er profitierte von einem individuellen Fehler im Kittseer Mittelfeld. „Wir haben heute dem Gegner keinen Spielraum gelassen“, freute sich Wimpassings Trainer Robert Rainalter während sein Gegenüber, Rainer Weiß zugab: „Die Niederlage ist absolut verdient.“

Breitenbrunn - Gols 1:0. Im Duell der Aufsteiger feierten die Heimischen den ersten Saisonsieg. Bereits nach acht Minuten versenkte Martin Kocs einen Freistoß im langen Eck. In weiterer Folge vergaben Lukas Strahammer und Markus Pimpel zwei gute Chancen. Im zweiten Durchgang agierten die Golser etwas mutiger - Dominik Schmidt scheiterte an Tormann Peter Barinec, Fabian Ziniel schoss vorbei. In Minute 93 der vermeintliche Ausgleich - Wolfgang Roiss hatte Lukas Weiss freigespielt. Dieser spitzelte den Ball ins Netz, doch Schiri Robert Karner hatte auf Abseits entschieden. „Massives Glück“, gab da auch Breitenbrunns Pressereferent Mathias Hareter zu. „Das Tor hätte eigentlich zählen müssen.“

Gattendorf - Steinbrunn 1:1. In einer zerfahrenen Partie merkte man beiden Teams an, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Die Gäste führten die technisch feinere Klinge, ein Durchkommen gab es beim Gattendorfer Fünfer-Abwehrblock nur selten. Hüseyin Akyildiz vergab ebenso wie Viktor Varga eine gute Möglichkeit. Nach einem hohen Ball war die ASV-Abwehr verwirrt, Philipp Huszar gelang die Führung. Doch die Steinbrunner schlugen gleich zurück, Mathias Richter traf in die Kreuzecke. Nach der Pause war der letzte Spielfluss auch weg, im Mittelfeld wurde um jeden Zentimeter gerangelt, Torszenen sah man keine. „Wenn wir in Führung liegen, werden wir planlos“, ärgerte sich Gattendorfs Trainer Ronald Hornek.

SK Pama - Illmitz 1:1. Die Heimischen drückten vom Start weg aufs Tempo, Illmitz hatte Mühe, das Spiel zu kontrollieren. Mit Fortdauer der Partie gelang das immer besser. Nachdem David Pototschnigs Grätsche ins Leere ging, hatte Wolfgang Gmoser keine Mühe, die Führung zu erzielen. Im zweiten Durchgang erhöhten die SK-Kicker die Schlagzahl. Dann schoss Jakub Hronec an die Latte - den zurückspringenden Ball wollte Miroslav Pipiska verwerten, wurde aber von Filip Kutaj gefoult. Hronec verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich. Marcel Szikonya hatte den Matchball am Kopf - Latte. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden“, so Illmitz-Coach Christian Pinter.

Andau - UFC Pama 1:3. Ein Schritt vor, einer zurück - nach dem vorwöchigen 3:0-Befreiungsschlag in Illmitz konnten die Andauer nicht an diese Leistung anknüpfen. Dabei lag man bald in Führung - Jan Thaler hatte eine Sabo-Freistoßflanke ins Tor geköpfelt. Nach der Pause hatte Niklas Thell das 2:0 am Fuß, er konnte die Cambal-Vorlage nicht unterbringen. Im Gegenzug fiel nach einem Eckball der Ausgleich - Marek Ondrik war per Kopf zur Stelle. Dann zog Ivan Stulajter einfach ab, sein Tausendguldenschuss zappelte im Netz. In Minute 90 stürmten alle Andauer - die Vierer-Abwehrkette war längst aufgelöst - nach vorne, Torwart Michal Hajduks Kopfball landete aber nur an der Stange. Den darauf folgenden Konter verwertete Erik Micovcak ideal zum 1:3.

Pamhagen - Winden 0:0. Die Heimischen begannen druckvoll, Christoph Koppi hatte nach zwei Mnuten bereits eine Top-Chance. Roman Sablers Lattenpendler war ebenso nicht drinnen wie der Kopfball von David Fleischhacker, Stefan Andert scheiterte an den Reflexen von Tormann Lukas Kolba. In der zweiten Halbzeit passten sich die Pamhagener anscheinend dem Niveau der Gäste, die schlicht mit dem Verteidigen beschäftigt waren, an. Koppi vergab nochmals, das Tor wäre leer gewesen. In der Schlussphase tauchte Windens Manuel Kientzl alleine vor UFC-Keeper Libor Hrdlicka auf, brachte das Leder aber nicht unter. „Wir haben uns gut verkauft“, meinte Winden-Trainer Franz Milletich. „Ich muss aber zugeben, dass wir vor der Pause zwei oder drei Tore bekommen hätten können.“

SC Breitenbrunn – SV Gols 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (8.) Kocis.

Reserve: 0:7 (Achs 4, Marton 2, Alexander Wendelin).

SR: Karner.- Kastanienstadion, 200.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Vdovjak, Moro; Kocis, Strahammer, Millner, Hudak, Kopf (89. Gross); Pimpel.

Gols: Denk; Klenner (86. Wendelin), Sommer, Petrak, Limbeck; Spodniak, Krutzler; Ziniel, Krikler (72. Weiss), Schmidt; Roiss.

ASV Deutsch Jahrndorf – UFC Tadten 2:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (50.) Matusica, 2:0 (55.) Bodo, 2:1 (83.) Sack.

Reserve: 1:1 (Holzbauer; Bergmayer).

SR: Stojanovic.- Birkenwiese, 300.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster, Lang, Ömer Akbiyik, Irfan Akbiyik; Matusica, Glock; Slezak, Bodo (94. Gombay), Tomasek; Schütz (46. Majcher).

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Regner, Burian; Pavic, Wendelin; Kruzliak, Sack, Steinhofer (67. Michael Pelzmann); Horvath (78. Wegleitner).

FC Andau – UFC Pama 1:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Thaler, 1:1 (55.) Ondrik, 1:2 (69.) Stulajter, 1:3 (93.) Micovcak.

Reserve: Nichtantreten.

SR: Ceri.-

Hansag-Stadion, 250.

Andau: Hajduch; Lahi (82. Ibrahim Buljubasic), Thaler, Stasik, Bogdanyi (46. Peck); Lasik, Sabo; Wally, Thell, Csigo; Cambal.

UFC Pama: Vincler; Andreas Fabsich (81. Lipa), Szegner, Ondrik, Roth; Gallus, Stulajter; Luscik (85. Thomas Werdenich), Micovcak (94. Christoph Fabsich), Homola; Haladej.

SC Gattendorf – ASV Steinbrunn 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (40.) Huszar, 1:1 (43.) Richter.

Reserve: 1:3 (Redl; Mezgolits, Radislovitsch, Rode). SR: Cetiner.-

Sportzentrum, 100.

Gattendorf: Stifter-Bader; Braunschmidt (63. Bartolich), Lengyel, Schulcz, Thüringer (63. Palo), Schalling; Weinhandl (87. Bernthaler), Kammlander; Krankl, Huszar, Chovanko.

Steinbrunn:Mock; Wallentits, Belcar, Schöttel, Richter; Senger, Bence Harangozo; Varga (87. Milalkovits), Akyildiz, Csongor Harangozo; Ahissan (67. Löwy).

UFC Pamhagen – FC Winden 0:0.-

Reserve: 7:2 (Rafael Leyrer 4, Böhm, Unger, Fischer; Nief, Ince).

SR: Cvrljak.-

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Pirka, Szalai, Sipötz; Stefan Andert (72. Reeh), Wüger, Kovac, Koppi; Fleischhacker, Sabler.

Winden: Kolba; Kroyer, Speckl, Balazi, Pfeiffer; Schock (88. Marcel Müller), Manuel Kientzl; Savoric; Pingitzer, Hrncar, Lorenschitz.

SK Pama – FC Illmitz 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (45.) Gmoser, 1:1 (80., Elfmeter) Hronec.

Reserve: 1:3 (Baumgartner; Lang 2, Ecker).

SR: Bukvic.-

SK-Platz, 150.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig, Ondrej Pipiska, Bencsik; Simoncic, Miroslav Pipiska; Hronec, Czibula; Nosko (66. Da Silva), Szikonya.

Illmitz: Kamper; Loos (81. Erwin Gartner), Kutaj, Gregora, Tobias Fleischhacker (92. Niklas Fleischhacker); Wegleitner, Baumholzer; Christian Salzl, Maximilian Gartner (81. Zinkl), Gmoser; Zwickl.

SV Wimpassing – SC Kittsee 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (33.) Masulovic, 2:0 (62.) Erben, 3:0 (79.) Heinicker.

Reserve: 2:1 (Gossmann, Eigentor; Zeiler).

SR: Windisch.- Wimpassing, 150.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb, Erben, Szilvasi, Wady; Straka; Cikos, Masulovic, Marchuk (89. Gossmann); Karlik (73. Grgic), Heinicker (85. Bauer).

Kittsee: Schiszler; Drobela, Tarek (46. Wernecker), Machovec, Oswald; Dietmann, Bastian, Fuska, Belko (73. Gadus); Stanojcic, Nagy.