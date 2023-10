Alle Spielberichte der Liga: Von Wimpassing bis Pama

Gattendorf - Kittsee 3:2. In einer ziemlich zerfahrenen Partie merkte man bald, dass den Hausherren die Sicherheit fehlt, die Gäste hingegen beklagten mehrere „namhafte“ Ausfälle. Kittsee ging durch Michael Wernecker bald nach einer Ecke in Führung und verabsäumte es, diese auszubauen - Michal Belko vergab fast stümperhaft. „Wann wollt ihr gewinnen, wenn nicht heut?“, rüttelte Gattendorfs Trainer Ronald Hornek seine Mannen zur Pause wach und brachte Oldboy Norbert Schalling ins Spiel. Der Ausgleich fiel kurios: Latte, von der Linie gekratzt, Latte, Abstauber - Tor durch Ivan Palo. Nachdem Philipp Huszar die Puste ausgegangen war, avancierte Wechselspieler Marc Redl zum Mann des Tages. Zweimal lauerte er - dank seiner Schnelligkeit - an der Schnittstelle, zweimal war er erfolgreich. Wernecker konnte nur mehr verkürzen.

Wimpassing - SK Pama 2:2. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sah man zwar ein flottes Spiel, aber keine nennenswerten Torchancen. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einem Heinicker-Schuss kam der Ball zu Filip „Masu“ Masulovic, der Wimpassing in Führung brachte. In der Schlussphase erhöhte Lukas Heinicker - er schupfte den Ball sehenswert in die lange Ecke - auf 2:0. Doch die Gäste warfen jetzt alles nach vorne und wurden für ihren Arbeitsaufwand belohnt. Dem aufgerückten Verteidiger David Bencsik glückte zunächst der Anschlusstreffer. Knapp vor dem Abpfiff legte Edson da Silva eine Czibula-Flanke für Radovan Nosko auf - sein Schuss wurde für Tormann Michal Vojtech unhaltbar abgefälscht.

Deutsch Jahrndorf - Gols 0:1. Die Golser waren über weite Strecken das aktivere Team, Fabian Ziniel klopfte im ersten Durchgang schon mal an - Stange. Die Heimischen hielten gut mit, der Sturm blieb aber ein laues Lüfterl. Nach einer Standardsituation war Wolfgang Roiss zur Stelle - 0:1. In weiterer Folge vergaben Dominik Schmidt, Janci Spodniak und Ziniel weitere gute Möglichkeiten für die Gäste. Die Schlussoffensive - mit Möglichkeiten für David Bodo und Juraj Tomasek brachte nichts Zählbares mehr ein.

Pamhagen - Tadten 3:2. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gäste klar das Kommando. Thomas Regner wollte flanken (oder schießen?), UFC-Keeper Lubomir Hrdlicka sah beim Tadten-Führungstor ziemlich unglücklich aus. Die Hausherren starteten sofort eine Schlussoffensive in Durchgang eins und wurden belohnt. Stefan Andert profitierte von einer Kopfballvorlage von Roman Sabler, dann setzte Sabler nach - Adam Klekner war zwar mit dem Fuß noch dran, doch der Spieß war gedreht. Nach der Pause gelang Regner der Ausgleich, ehe Andert mit der Ampelkarte vom Feld musste. Pamhagen zog sich zurück, lauerte auf Konter. Einen solchen schloss Alen Kovac, nach gelungenem Doppelpass mit Jannis Reeh, erfolgreich ab.

Breitenbrunn - Illmitz 1:1. Spannend war lediglich die Anfangsphase der Partie. Bald nach Anpfiff war David Valek per Kopf für die Gastegeber erfolgreich. Dann scheiterten Martin Hudak und Martin Kocis an den Reflexen von Illmitz-Tormann Patrick Kamper. Bald darauf bediente Erwin Gartner Stürmer Thomas Zwickl mit einem tollen Laufpass - 1:1. „Dann hätte man schon abpfeifen können“, schüttelte Breitenbrunns Pressereferent Matthias Harter ob des nun folgenden Geplänkels den Kopf. „Wie haben uns dann schön neutralisiert“, gab auch Illmitz-Coach Christian Pinter zu. „Immerhin, wir haben angeschrieben.“

Andau - Steinbrunn 1:2. Die ASVler erwiesen sich für die Hausherren als ziemlich unangenehmer - da spiel- und lauffreudiger - Gegner. Zunächst hatte Lukas Cambal getroffen, das Tor zählte wegen Abseits aber nicht. Besser machten es die Gäste - nach einer Freistoßflanke war Csongor Harangozo zur Stelle - 0:1. Das Andauer Werkel nahm nun Fahrt auf, Cambal glückte - nach idealer Sabo-Vorarbeit - der Ausgleich. Die Heimischen nahmen den Schwung vorerst in die zweite Hälfte mit, die beste Chance vergab Maximilian Mikula. Dann musste Niklas Thell mit Gelb-Rot vom Feld, Steinbrunn bekam Oberwasser. Nach einem weiten Diagonalball nahm sich Robert „Bobby“ Wallentits den Ball gekonnt runter und schoss zum 2:1 ein.

UFC Pama - Winden 4:0. Bereits wie in der Vorwoche (3:1 nach 3:0-Führung in Illmitz) brauste der UFC-Express im ersten Durchgang über den Gegner hinweg. Nachdem Filip Balazi Emil Haladej im Strafraum gelegt hatte, verwandelte Markus Szegner den fälligen Elfer. Kurz darauf schloss Erik Micovcak eine schöne Kombination ab - die Partie war nach elf Minuten schon entschieden, da die ersatzgeschwächten Gäste - Balazi und Philipp Kientzl gingen schon angeschlagen ins Match und mussten frühzeitig raus - nicht mehr zusetzen konnten. Ein Doppelschlag vor der Pause - Peter Gallus und Micovcak waren jeweils Nutznießer von der Vorarbeit des quirligen Andreas Roth - machte alles klar. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Winden mit einer Fünfer-Kette während sich die UFCler mit dem Verwalten begnügten.

ASV Deutsch Jahrndorf – SV Gols 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (57.) Roiss.

Reserve: 3:2 (Ducar, Matthias Graner, Eigentor; Frank, Eigentor).

SR: Heiner.- Birkenwiese, 350.

Deutsch Jahrndorf: Hiermann; Puster (77. Gombay), Lang (33. Irfan Akbiyik), Ömer Akbiyik; Bukovinsky, Glock; Tomasek, Majcher, Slezak; Bodo (86. Matthias Graner), Schütz.

Gols: Denk; Sommer, Mathis Wendelin, Petrak, Limbeck; Spodniak; Schmidt, Prickler, Alexander Wendelin (55. Krutzler), Ziniel (87. Zwinger), Roiss (92. Klenner).

SC Gattendorf – SC Kittsee 3:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (18.) Wernecker, 1:1 (54.) Palo, 2:1 (64.) Redl, 3:1 (88.) Redl, 3:2 (90.) Wernecker.

Reserve: 5:0 (Thonhauser 2, Redl, Kreminger, Bernthaler).

SR: Erdem.- Sportzentrum, 222.

Gattendorf: Stifter-Bader; Braunschmidt, Lengyel, Schulcz, Bartolich; Weinhandl; Huszar (60. Redl), Kammlander (46. Schalling), Chovanko, Krankl; Palo.

Kittsee: Schiszler; Kozuch, Fuska, Marovec (72. Drobela), Pail (60. Hauser); Dietmann, Bastian, Oswald, Wernecker, Belko; Nagy (46. Gadus).

UFC Pamhagen – UFC Tadten 3:2 (2:1).-

Torfolge: 0:1 (32.) Regner, 1:1 (40.) Stefan Andert, 2:1 (43.) Sabler, 2:2 (66.) Regner, 3:2 (82.) Kovac.

Gelb-Rote Karte: Stefan Andert (68., Unsportlichkeit).

Reserve: 1:5 (Munzenrieder; Palesio 3, Resl, Eigentor).

SR: Tekeli.- Pamhagen, 400.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer (40. Unger), Pirka, Szalai, Sipötz; Stefan Andert, Kovac, Oliver Thüringer (80. Reeh), Wüger; Sabler, Fleischhacker (71. Koppi).

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Goldenits (73. Palesio), Burian; Pavic, Regner; Kruzliak, Wendelin (78. Michael Pelzmann); Sack, Horvath.

UFC Pama – FC Winden 4:0 (4:0).-

Torfolge: 1:0 (8., Elfmeter) Szegner, 2:0 (11.) Micovcak, 3:0 (38.) Gallus, 4:0 (40.) Micovcak.

Reserve: 1:0 (Thomas Werdenich).

SR: Maxharri.- UFC-Arena, 120.

UFC Pama: Vincler; Markus Fabsich (58. Lipa), Szegner, Ondrik, Roth (68. Thomas Werdenich); Stuajter, Gallus (81. Svancarek); Haladej, Micovcak, Luscik; Homola.

Winden: Kolba; Speckl, Philipp Kientzl (46. Pfeiffer), Balazi (42. Kroyer), Lorenschitz; Savoric, Manuel Kientzl; Haider (63. Fabian Kientzl); Jass, Hrncar, Pingitzer.

SC Breitenbrunn – FC Illmitz 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (4.) Valek, 1:1 (14.) Thomas Zwickl.

Reserve: 0:1 (Michael Zwickl).

SR: Orhan.- Kastanienstadion, 150.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Vdovjak, Millner; Moro, Strahammer (69. Schneider); Pimpel, Locis, Kopf; Hudak.

Illmitz: Kamper; Loos, Gregora, Wegleitner, Thomas Salzl (46. Haider); Maximilian Gartner, Baumgartner; Christian Salzl (74. Michael Zwickl, 85. Ecker), Erwin Gartner, Niklas Fleichhacker; Thomas Zwickl.

FC Andau – ASV Steinbrunn 1:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (17.) Csongor Harangozo, 1:1 (44.) Cambal, 1:2 (73.) Wallentits.

Gelb Rote Karte: Niklas Thell (63., Foul).

Reserve: 3:0 (Jöstl 3).

SR: Karadag.- Hansag-Arena, 150.

Andau: Hajduch; Wally, Thaler, Stasik, Csigo; Lasik, Sabo, Peck (75. Wurzinger); Thell, Cambal (90. Leopold), Mikula.

Steinbrunn: Mock; Klikovits, Schöttel, Senger, Richter; Wallentits, Bence Harangozo, Varga, Csongor Harangozo; Milalkovits (60. Ahissan), Löwy.

SV Wimpassing – SK Pama 2:2 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (55.) Masulovic, 2:0 (82.) Heinicker, 2:1 (85.) Bencsik, 2:2 (90.) Nosko.

Reserve: abgesagt.

SR: Özdemir.- Wimpassing, 120.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb, Erben, Szilvasi, Wady; Cikos, Masulovic, Straka, Marchuk; Karlik (78. Rigbi), Heinicker.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch (85. Roth), Pototschnig, Ondrej Pipiska, Bencsik; Hafner, Miroslav Pipiska; Hronec (72. Da Silva), Czibula; Szikonya, Nosko.