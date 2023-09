Alle Spielberichte von Steinbrunn bis Illmitz

Illmitz - Andau 0:3. In einer unterhaltsamen und flotten Partie hatten die Heimischen zunächst mehr Spielanteile, Thomas Zwickl war einmal auf und davon, traf aber nur das Außennetz. Die Andauer kamen mit Fortdauer des Spiels zu Befreiungsschlägen, Niklas Thell jagte das Leder aber in den Abendhimmel. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Illmitzer das aktivere Team, jedoch mit wenig Effizienz. Diese bewiesen die Gäste - nach einem individuellen Patzer legte Patrik Sabo mustergültig für Lukas Cambal auf - 0:1. Die Hausherren waren geschockt, denn der nächste Konter saß ebenfalls: Cambal auf Thell - 0:2. Cambal erzwang dann noch den dritten Treffer, die Gastgeber betrieben nur mehr Schadensbegrenzung.

Winden - Gattendorf 2:1. Die Gäste standen kompakt und geordnet, ließen nur wenig zu. Die Hausherren hatten im Getümmel Halbchancen - Jonas Lorenschitz kam nicht richtig zum Ball. Im zweiten Durchgang agierten die Windener zu sorglos, fingen sich nach einem raschen Konter durch Philipp Huszar das 0:1 ein. Als sich die Gattendorfer schon auf der Siegesstraße wähnten, kippte die Partie. Michael Speckl gelang nach einem Corner der Ausgleich. Nach einem Schiri-Ball ging es flott, Wechselspieler Fabian Habeler ließ in Minute 92 seine Kameraden jubeln.

Kittsee - Breitenbrunn 3:2. „Ein Kampfsieg“, so stellte Kittsee-Trainer Rainer Weiß fest. Patrick Dietmann attackierte geschickt, Frantisek Nagy flankte und Aleksandar Stanojcic war per Kopf zur Stelle. Fast im Gegenzug der Ausgleich, Martin Hudak verwandelte einen Elfmeter. Das 2:1 vor der Pause war ein Slapstick-Tor: Jaroslav Machovec wurde bei einem Abwehrversuch angeschossen, der Ball war drinnen. Breitenbrunn blieb am Drücker - Maximilian Moro und Markus Pimpel kombinierten, Martin Kocis erzielte den Ausgleich. In der Schlussphase attackierte Balint Nagy Stürmer Stanojcic, Elfmeter. Diesen setzte Frantisek Nagy in die Maschen.

Tadten - Wimpassing 2:1. Gut strukturiert und geordnet begegneten die Hausherren den technisch versierten Wimpassingern. Dort verjuxte zunächst Lukas Heinicker drei gute Chancen, Dominik Rigbi schoss ans Außennetz. Besser machte es Tadten, Mario Sack traf nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen. Nach der Pause drückten die Gäste aufs Tempo. Dies ermöglichte den Tadtenern Konter, einen davon schloss Sack erfolgreich ab. Der Anschlusstreffer - per Kopf - von Aron Bauer kam dann doch, aber zu spät. „Ein spannendes und offenes Match“, fasste Wimpassing-Coach Robert Rainalter zusammen.

Gols - SK Pama 2:1. Die Gäste dominierten die Anfangsphase. Doch mit dem ersten Befreiungsschlag ging Gols in Führung: Fabian Ziniel zog einfach ab, der Ball landete neben dem verdutzten SK-Keeper Stefan Weinzettl im kurzen Eck. Die SK-Kicker erhöhten die Schlagzahl, Juraj Czibula war schon an Torwart Johannes Denk vorbei, entschied sich aber für einen Querpass anstatt eines Schusses. Jakub Hronec gelang aus 35 Metern der Ausgleich, Denk machte dabei alles andere als eine gute Figur. Der entscheidende Treffer gelang Pascal Krikler nach Wiederbeginn, sein Freistoß passte exakt in den Winkel. Große Szenen gab es dann bis zum Schlusspfiff keine mehr, die Gäste verzeichneten maximal Halbchancen und kassierten die erste Niederlage dieser Saison.

Steinbrunn - Deutsch Jahrndorf 0:2. Die Heimischen verzeichneten einen guten Start, Hüseyin Akyildiz vergab einen Sitzer. Die taktisch sehr diszipliniert auftretenden Jahrndorfer bewiesen Effizienz. Zunächst vergab Michal Slezak nach Matusica-Vorarbeit noch, dann wurde David Bodo ideal freigespielt, mit links zirkelte er den Ball in die lange Ecke - 0:1. In der zweiten Halbzeit nahmen sich die Steinbrunner vor, mutig nach vorne zu spielen. Doch nach einem Pressball war die Kugel weg, Slezak ließ sich nach einem Getümmel als Torschütze feiern, Paul Schütz war auch noch darin involviert, das Spielgerät über die Linie zu bringen. Die Heimischen reklamierten dann einen Elfmeter: Patrick Schöttel hatte zu Viktor Varga gespielt und wurde von den Beinen geholt. „Eine schwere Partie, unsere Spieldisziplin war heute Weltklasse“, freute sich Gästetrainer Michael Guttmann.

UFC Pama - Pamhagen 5:0. Die UFC-Cracks boten am Sonntagnachmittag 90 Minuten Power-Fußball und stellten die Weichen bald auf Sieg. Erik Micovcak sprintete in einen Flankenball von der rechten Seite - 1:0. Die Hausherren hielten das Tempo hoch, Emil Haladej legte noch vor dem Seitenwechsel nach. Die Pamhagener hatten sich vorgenommen, aggressiver aufzutreten und die Partie eventuell noch zu drehen. Daraus wurde nichts. Haladej sah den mitgelaufenen Marek Luscik, den scharfen Stanglpass bugsierte aber Felix Kandelsdorfer ins eigene Tor. Von diesem Zeitpunkt an rollte die UFC-Lawine im Minutentakt weiter - Samuel Homola erhöhte auf 4:0. Dann wurde Ivan Sulajter im Strafraum gelegt - Haladej verwertete den Elfmeter.

SV Gols – SK Pama 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Ziniel, 1:1 (33.) Hronec, 2:1 (53.) Krikler.

Gelb-Rote Karte: Hafner (nach Spielende).

Reserve: 5:1 (Zwinger 2, Roth, Lukas Weiss, Mathis Wendelin).

SR: Crvljak.- Volksfeststadion, 300.

Gols: Denk; Sommer, Bortel, Petrak, Limbeck; Schmidt (93. Böhm), Krutzler, Spodniak, Ziniel (90. Mathis Wendelin); Alexander Wendelin (46. Roiss), Krikler.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch (60. Ondrej Pipiska), Pototschnig, Hafner, Bencsik; Da Silva (88. Roth), Simoncic, Miroslav Pipiska, Czibula; Hornec, Szikonya.

ASV Steinbrunn – ASV Deutsch Jahrndorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (13.) Bodo, 0:2 (51.) Slezak.

Reserve: 2:1 (Dascalu 2; Gregor Graner).

SR: Kathrin Huber.- Steinbrunn, 200.

Steinbrunn: Mock; Csongor Harangozo, Belcar, Richter; Wallentits, Bence Harangozo, Schöttel, Akyildiz; Ahissan, Milalkovits (61. Senger), Varga.

Deutsch Jahrndorf:Unger; Puster, Lang, Ömer Akbiyik, Irfan Akbiyik; Matusica, Glock; Selzak (80. Gombay), Bodo, Tomasek; Schütz (62. Majcher).

FC Illmitz – FC Andau 0:3 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (63.) Cambal, 0:2 (70.) Niklas Thell, 0:3 (78.) Cambal.

Reserve: 6:1 (Michael Zwickl 2, Eigentor 2, Jandl, Weinhandl; Louis Thell).

SR: Heiner.- Nationalpark-Stadion, 300.

Illmitz: Kamper; Loos, Zinkl, Kutaj, Fleischhacker; Baumholzer, Wegleitner; Christian Salzl, Maximilian Gartner (72. Erwin Gartner), Gmoser; Thomas Zwickl.

Andau: Hajduch; Lahi, Thaler, Stasik, Bogdanyi; Sabo, Lasik; Wally (83. Leopold), Niklas Thell (74. Wurzinger); Cambal.

UFC Pama – UFC Pamhagen 5:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (13.) Micovcak, 2:0 (34.) Haladej, 3:0 (50., Eigentor) Kandelsdorfer, 4:0 (58.) Homola, 5:0 (64., Elfmeter) Haladej.

Gelb-Rote Karte: Oliver Thüringer (78., Foul).

Reserve: 1:4 (Johann Werdenich; Unger 2, Mölnar, Böhm).

SR: Kuzat.- UFC-Arena, 150.

UFC Pama: Vincler; Markus Fabsich (70. Thomas Werdenich), Szegner, Ondrik, Roth; Gallus, Stulajter; Haladej, Micovcak (80. Lipa), Luscik (76. Christoph Fabsich); Homola.

Pamhagen: Hrdlicka; Kandelsdorfer, Alexander Andert, Jan Leyrer (55. Koppi), Stefan Andert; Oliver Thüringer, Szalai; Fleischhacker (69. Ibebuike), Kovac, Reeh (83. Fabian Thüringer); Sabler.

FC Winden – SC Gattendorf 2:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (69.) Huszar, 1:1 (87.) Speckl, 2:1 (92.) Habeler.

Reserve: 2:2 (Hillinger, Moritz Kroyer; Redl, Kreminger-Perschy).

SR: Wisak.- Bären-Arena, 120.

Winden: Kolba; Speckl, Philipp Kientzl, Balazi, Pfeiffer; Schock (87. Habeler), Manuel Kientzl; Pingitzer; Jass, Maximilian Kroyer (62. Hrncar), Lorenschitz.

Gattendorf: Stifter-Bader; Braunschmidt, Lengyel, Schulcz, Thüringer (54. Bartolich), Schalling (79. Bernthaler); Weinhandl, Kammlander (85. Paradeisz); Krankl, Huszar, Chovanko.

SC Kittsee – SC Breitenbrunn 3:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (13.) Stanojcic, 1:1 (15., Elfmeter) hudak, 2:1 (44.) Machovec, 2:2 (54.) Kocis, 3:2 (80., Elfmeter) Frantisek Nagy.

Reserve: 2:5 (Böröcky, Prohaska; Kopf 2, Frank 2, Vockenhuber).

SR: Veselcic.- Kittsee, 200.

Kittsee: Bartko; Pail, Banovic, Machovec, Oswald; Dietmann (91. Gadus), Bastian (51. Drobela), Fuska, Belko (75. Kozuch); Nagy, Stanojcic.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Balint Nagy, Gross; Millner (46. Haller), Strahammer; Kocis, Hudak, Moro; Pimpel.

UFC Tadten – SV Wimpassing 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (36.) Sack, 2:0 (75.) Sack, 2:1 (83.) Bauer. Reserve: abgesagt.

SR: Orman.- Tadten, 225.

Tadten: Klekner; Maximilian Pelzmann, Hegyi, Regner, Burian; Kruzliak, Pavic, Wendelin (85. Nolz), Michael Pelzmann (67. Goldenits); Sack (90. Christ), Palesio.

Wimpassing: Vojtech; Leitgeb (46. Karlik), Erben, Szilvasi, Wady; Marchuk, Straka, Cikos, Rigbi (55. Bauer); Masulovic, Heinicker (80. Sehorz).