Spritzwein mischen – das steht maximal nach dem Training oder einem gewonnen Derby für Trainer Christian Bauer und seine Mannen am Plan. Das Team neuformieren, da die Karten neu gemischt sind – das hat zurzeit allerhöchste Priorität. Gut, dass sich Neue und Junge mit den arrivierten Heimischen schon gut vertragen. Denn mit Eifersüchteleien oder beleidigten Leberwürsten ist nicht gut Kirschen essen.

„Es läuft gut“, merkte Bauer nach der 2:3-Testniederlage in Sommerein an. Mit Christian Pahr, Lukas Cambal, Sascha Peck, Johannes Lang und Johannes Pelzer fehlten dabei fünf Kicker, die man durchaus zur Einsergarnitur zählen kann. Lediglich Peck wird aber länger fehlen. Cambal ist seit dieser Woche wieder voll ins Training eingestiegen. „Von ihm erwarten wir schon mehr“, so der Coach über seinen launenhaften Stürmer. An einem guten Tag kann dieser nämlich einen Gegner alleine abschießen, an einem der schlechten trifft er nicht einmal den Mannschaftsbus. Im Mittelfeld soll – wie schon im Vorjahr erprobt – Youngster Lukas Wally die Fäden ziehen. „Ich habe mit seinem AKA-Trainer Christoph Witamwas telefoniert. Dort wird er wahrscheinlich nicht zum Zug kommen“, meint der Coach. „Gut für uns.“ Im Kasten steht mit Juraj Hajduch ein neuer Tormann. Tritt er in die Fußstapfen von Ex-Keeper Miro Kanuk?

„Er ist vielleicht nicht so groß wie sein Vorgänger. Dafür ist er sprungtechnisch top und traut sich auch rauskommen, sucht Eins-gegen-Eins-Situationen“, so Bauer weiter. Ibrahim Kamasik, bereits im Winter von Neusiedl 1b verpflichtet, gewöhnt sich indessen langsam, aber sicher an die höheren Anforderungen. „Er trainiert brav und viel.“