Die Vorgeschichte ist nicht nur pikant, sondern auch amüsant. Christoph „Tischi“ Tischler, lange Zeit (auch in der Landesliga) wackerer Recke beim UFC Tadten, versuchte sich als Coach zuerst bei der Jugend, ehe er in der Saison 2015/16 beim damaligen 1. Klasse Nord-Klub Andau anheuerte. Dort feierte er Erfolge wie am Fließband, stieg zunächst im Sommer 2016 in die 2. Liga Nord auf und wurde mit dem Klub ein Jahr später Meister.

In weiser Voraussicht hatte der Vorstand (da klappte das noch problemlos) auf den Aufstieg verzichtet. Tischler ließ sich mit seiner Mischung aus Slowaken-Spezis und heimischen Jungen sowie Alten abfeiern und trat danach als Trainer ab. Als der glücklose Ex-BFV-Geschäftsführer Simon Knöbl in Tadten gehen musste, kam „Tischi“ als Feuerwehrmann zu seinem Stammklub. In der Zwischenzeit hatte sich Andaus Neo-Coach Franz Ziniel mit den launenhaften Legionären rund um Goalgetter Peter Durica angelegt.

Der Riss war nach zwölf Runden nicht mehr zu kitten, Ziniel war somit das Bauernopfer der (zu diesem Zeitpunkt) unwilligen Stars. In Tadten fiel man dann aus allen Wolken, als man erfuhr, dass Tischler wieder zum FC Andau wechselt. „Ich habe eine besondere Beziehung dorthin, viele Freunde und einen Auftrag“, meinte Tischler, der antrat, um die Andauer aus der Gefahrenzone zu bringen.

Er kam, sah und siegte, Andau sicherte sich einen Mittelfeldplatz. Und jetzt: Der Erfolgscoach ist wieder weg. „Ich will Trainer sein und kein Animateur“, so „Tischis“ Erklärung zum Rücktritt. Scheinbar sieht er keinen persönlichen Sinn dahinter, die Meute aus Legionären sowie Heimischen bei Laune halten zu müssen. „Jetzt gehe ich mal in Trainer-Rente“, so Tischler weiter. „Vielleicht mache ich ja irgendwann wieder einmal was.“

Nicht mit dieser Entscheidung gerechnet hatten Andaus Funktionäre. „Schade, dass er nicht mehr will“, meinte Sektionsleiter Philipp Pelzer. „Wir sind nun intensiv auf Trainersuche.“