Andau: Tischler trat zurück

Den Saisonstart hatte sich der Burgenlandliga-Absteiger sicher anders vorgestellt. Da man im Frühjahr satte 21 Punkte (was schließlich doch nicht für den Klassenerhalt reichte) gesammelt hatte, das Team – bis auf einen Abgang – unverändert blieb, war man für viele Experten der absolute Titelfavorit.

Intern sah man das wohl auch so, doch das Wort „Meistertitel“ nahm nach den beiden Auftakt-Remis keiner mehr in den Mund. Dass aber nach nur vier Runden auch der Trainer weg sein wird, kam überraschend. „Ich trage die Verantwortung für diese Auftritte“, meinte Christoph Tischler nach dem kläglichen 3:3 gegen Gattendorf. „Wir treten überhaupt nicht als Mannschaft auf. Tugenden wie Laufbereitschaft, Einsatz und Siegeswille müssen zuerst auf den Rasen gebracht werden.“ Als ob es der Ex-Trainer geahnt hätte, die Negativ-Spirale drehte sich auch unter der Regie des interimistischen Trainerduos Mario Eger/Johannes Lang weiter – 0:2 im Waasen-Derby in Pamhagen. „Ich bin überzeugt, dass wir bald in die Spur kommen, es fehlen nur Kleinigkeiten“, meint Eger, der mit Lang wohl bis zur Winterpause das Kommando übernehmen wird. „Der Vorstand sucht zwar einen geeigneten Mann, aber den findet man jetzt nicht so leicht.“

Auch die Präsenz von Ex-Kicker Lang am Platz sowie in der Kabine soll Positives bewirken. „Vor ihm hatten, auch wenn er nicht in der Start-Elf stand, alle den höchsten Respekt“, so Eger weiter. Konnten sich die Andauer einst auf die Machtworte von Jürgen Csida oder Philipp Pelzer & Co. verlassen, steht man momentan ohne richtigen Häuptling da.

Legionär Patrik Sabo wäre vom sportlichen Rüstzeug her so ein Typ, ist auch schon lange beim Verein. Doch momentan läuft auch er seiner Form nach, wirkt nicht fit. Am Samstag waren Sabo und sein Sportkamerad Lukas Cambal gleich gar nicht da. Beide sollen – so war es angeblich mit dem Vorstand vor längerer Zeit ausgemacht – im Ausland an einem Fußballturnier teilgenommen haben.