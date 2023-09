Andaus Tischler: „Das ist eine Kopfsache“

2:2 nach einer 2:0-Führung in Breitenbrunn zum Auftakt. Im Heimspiel gegen Wimpassing zweimal mit zwei Treffern im Rückstand, in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich geschafft: die Andauer hinken den an sie gesteckten Erwartungen hinterher.

„Wir spielen noch nicht so wie wir es könnten“, gab Trainer Christoph Tischler nach dem neuerlichen Unentschieden zu. In einigen Phasen der ersten beiden Partien wirkten seine Kicker gehemmt, einfache Dinge wie Passqualität oder auch Zweikampfbereitschaft misslangen. „Das ist eine Kopfsache“, weiß Tischler. „Die Spieler machen sich zu viel Druck. Zudem glauben manche Kicker, dass alles einfach geht.“

Das Wort Wiederaufstieg hört der Coach überhaupt nicht gerne: „Ich habe das nicht ausgegeben. Klar ist, dass uns viele als Favorit sehen. Aber für einen Meistertitel muss alles passen, alles gelingen.“

Gepasst hat zuletzt vor allem die Moral der Mannschaft. Gegen Wimpassing lag man 1:3 hinten, glich aber noch aus. „Scheinbar geht's, wenn wir im Rückstand sind“, so Tischler - nicht ganz im Ernst. Tatsache aber ist, dass sein Team in der zweiten Halbzeit ordentlich loslegte, den verdienten Ausgleich noch schaffte. Zudem wurden zwei Tore (je Halbzeit eines) von Schiedsrichter Milivoj Cvrljak aberkannt. Dass er und Tischler alles andere als gute Freunde sind, wird hinter der Bande gerne erzählt. So soll der Referee dem Coach bei einem Spiel vor zwei Jahren mitgeteilt haben, dass keine seiner Mannschaften ein Spiel, welches er leitet, gewinnen würde.

Am Freitag, 19.30 Uhr, treten die Andauer in Deutsch Jahrndorf an. „Das ist eines der Top-Teams der Liga und ein heißer Anwärter auf Platz eins“, erläutert Tischler. Richard Lasik will unbedingt wieder auflaufen, ist aber nach seinen Knieschmerzen noch nicht ganz fit. Fraglich ist weiterhin Elvedin Buljubasic (Schulter).