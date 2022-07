Atik landet in Kittsee

Werbung

Parndorf, Draßburg, Pamhagen und nun Kittsee – der Wiener Mustafa Atik bleibt dem Burgenland seit mehr als zwei Jahren treu, startet seine dritte rold-goldene Saison.

„Wir haben ihn als Zehner vorgesehen“, erläutert Trainer Manfred Wachter, der seinen Kader am kommenden Montag zum Start der Vorbereitung auf den Rasen bitten wird.

Atik kann in guten Momenten eine Partie alleine entscheiden. An schlechteren Tagen aber geht er auch schon einmal auf Tauchstation. „Ich werde ein klärendes Gespräch mit ihm führen“, so der Coach.

Ob auch Atik-Freund Said Soltani nach Kittsee wechselt, ist noch offen. Bruder Ümüt Atik wird aber auf keinen Fall verpflichtet.

Auch die Defensive wird verstärkt, von Nachbar Gattendorf holte man Routinier Roman Tarek. Wachter ist auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Jozef Sombat bleibt, muss sich aber neu beweisen. „So richtig gut habe ich ihn bislang noch nicht erlebt“, meint Wachter. „Er kann sicher mehr, als er bislang gezeigt hat.“

Fix weg hingegen sind Michal Andrasik und Jakub Kudlicka, mit deren Leistungen man im Frühjahr beim SC Kittsee nicht zufrieden war. In seine deutsche Heimat (Köln) hingegen kehrt Daniel Klinkhammer zurück.