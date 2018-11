Im September des Vorjahres wurde Bernhard Rainprecht nach einer sportlichen Talfahrt als Feuerwehrmann engagiert. In Summe gesehen, gelang ihm der Husarenritt – in der letzten Runde der Saison 2017/18 reichte ein torloses Remis gegen Leithaprodersdorf, um den Klassenerhalt zu fixieren.

Im umgestalteten Kader brodelte es zusehends

Im Sommer durfte Rainprecht den Kader erneut umgestalten – in ruhigen Fahrwassern zu schippern war der Auftrag. Punkte gegen den Abstieg – wie der Coach die Siege umschrieb – zu sammeln gelang in toller Manier, von den Spieltagen sieben bis zehn lachten die Gattendorfer sogar von der Tabellenspitze.

„Unstimmigkeiten und auch Disziplinlosigkeiten“, kennt Rainprecht die Hauptgründe, warum man sich in der Vorwoche einvernehmlich trennte. „Ich wäre sozusagen auch uneinvernehmlich gegangen“, merkt der heutige Ex-Coach an, dem es vor allem an der Rückendeckung im sportlichen Bereich fehlte.

Drei Gattendorfer müssen in der Startformation stehen – das ist und war stets die Bedingung. Mit Dominik Krankl, Andreas Schulcz und Philipp Lörincz wurde diese Vorgabe auch erfüllt. Youngster Lukas Burian scharrte auch schon in den Startlöchern, ihm soll die Zukunft gehören.

„Es geht aber nicht, dass man mir dann noch mehr dreinreden will“, meint Rainprecht. In seiner Kritik spielt er indirekt auf Sektionsleiter (und Spielerbruder) Philipp Lörincz an. „Mit dem Obmann und seinen Kollegen habe ich mich nämlich gut verstanden“, so Rainprecht weiter. Ein Nachkarten liegt ihm nicht, das Anschwärzen des einen oder anderen Spielers verkneift sich der Ex-Coach gekonnt.

„Ich fühle mich befreit und werde bis in den nächsten Sommer eine Pause einlegen“, zieht Rainprecht einen temporären Schlussstrich.

Philipp Lörincz selber will „dazu nichts sagen. Da käme nur ein Blödsinn raus“. Seiner Aussage nach, übe er gar keinen Funktionärsposten mehr aus. Offen ist zudem die Frage, welcher der Spieler, die Rainprecht nach Gattendorf gelotst hatte, auch ohne „ihren“ Coach bleiben werden. Nicht bestätigt, aber so gut wie fix ist, dass Tormann Manuel Schiszler und Richard Ciernik weg sind. Ciernik soll in Gattendorf nämlich kein leichtes Standing gehabt haben – und das, obwohl mit seinen Treffern im Frühjahr der Klassenerhalt geschafft wurde.

Philipp Katzler hat seine Packler an den berühmten Nagel gehängt. Ob Ex-Kapitän Norbert Schalling überredet werden kann, wieder in der Kampfmannschaft aufzulaufen? „Ich kann mir schon vorstellen, dass mich der Vorstand wieder in der Ersten sehen will. Ich weiß aber wirklich nicht, ob ich das noch einmal will“, erläutert Schalling.