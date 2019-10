Die höchste Niederlage am Wochenende mussten die Andauer einstecken. Das Team von Trainer Martin Cestnik ging in Deutsch Jahrndorf sang- und klanglos unter. Dabei war man bei den Blau-Weißen aus der Hansag-Arena vor zwei Wochen noch in bester Laune. Da hatte man Wallern auf deren Anlage mit 6:2 abserviert.

Das 1:1 gegen Trausdorf hätte schon ein Drücken der Euphoriebremse auslösen müssen. Auf der Jahrndorfer Birkenwiese war dann am Freitagabend Schluss mit lustig. Jetzt müssen wieder kleinere Brötchen gebacken werden – anscheinend geht es in dieser Saison doch um den Klassenerhalt. In diesem kommt es am Sonntag, 15.30 Uhr, zu einem richtungsweisenden Match.

Die Gegentreffer am Silbertablett serviert

Bei den Mönchhofern läuft nämlich auch nicht viel zusammen. Zuletzt musste der Aufsteiger eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Winden einstecken. Die „Minihofer“ sind noch nicht richtig in der neuen Spielklasse angekommen, dem einen oder anderen Akteur ist anscheinend die Dringlichkeit der Lage nicht voll bewusst. Ausreden gelten ab sofort keine, auch wenn Torjäger Michal Sojka am Samstag seine Rot-Sperre absaß.

Schwer verärgert war auch Pamhagens Coach Hans Thüringer. Nach zwei Siegen in Serie gab es eine herbe Enttäuschung. Die Gegentore beim 1:6-Debakel in Pama fielen viel zu leicht. „Wir haben ihnen alles am Silbertablett serviert“, so Thüringer. „Nach Niederlagen schlafe ich oft schlecht, diesmal nicht. Zum Analysieren gibt’s nichts.“