0:6-Debakel gegen Kittsee: Für Apetlons Trainer Ernst Horvath ist spätestens seit vergangenem Samstag klar, wo die Hebel angesetzt werden müssen. „Das Gute daran ist, dass man schon jetzt gesehen hat, wo unsere Problemzone ist“, so der Coach.

Immerhin bleiben noch gut zwei Wochen bis zum Meisterschaftsstart (Sonntag, 23. August, 17 Uhr, gegen Mönchhof), in welchen er am Plan-B basteln wird. Noch vor einem Jahr stand die Abwehr bombensicher und felsenfest. Doch seither hat sich viel verändert. Lediglich Horst Scheiblhofer ist von der angestammten Vierer-Abwehrkette übrig geblieben.

„Die brauchen sich keine Sorgen machen.“ Kittsee-Trainer Franz Ziniel nach dem 6:0-Kantersieg seiner Mannschaft im BFV-Cup gegen den SC Apetlon

Dieser konnte dort locker glänzen, hatte er doch mit Filip Kutaj einen super-soliden Abwehr-Boss und mit den Thaler-Brüdern zwei ligaerfahrene und konsequente Mitspieler. Kutaj packte in der Transferzeit (wollte mehr Geld) seine Siebensachen und heuerte in Illmitz an, Julian Thaler beendete seine Karriere. Und Bruder André Thaler fällt – zumindest noch zwei Wochen – verletzungsbedingt aus, hat quasi die Vorbereitung verpasst. Neuzugang Martin Privrel muss sich erst die Rolle des Abwehrchefs erkämpfen. In puncto Einsatz und Laufbereitschaft kann man dem Legionär nichts nachsagen, doch die Bindung zur Offensive fehlt noch.

Lukas Zirngast auf der rechten und Alex Laukau auf der linken Seite – dieser Spielplan ging nicht auf. „Ich habe schon eine Idee, wie wir umstellen“, so Horvath. „Verraten wird aber noch nichts.“

Der Trainer ist sich bewusst, dass auf sein Team alles andere als eine lockere Saison wartet. „Wir wollen uns so stabilisieren, damit wir nicht vom Start weg in den hinteren Regionen herumkrebsen.“ Bei der Cup-Pleite gegen Kittsee war man derart mit dem Verteidigen beschäftigt, dass die Offensive ein laues Lüfterl blieb. Lukas Kissak mühte sich zwar redlich ab, wurde aber weder über das Zentrum noch den Außenbahnen mit brauchbaren Bällen versorgt. Das soll sich also rasch ändern. Hilft es, dass Kittsee-Trainer Franz Ziniel den Apetlonern Komplimente machte?

„Die brauchen sich keine Sorgen machen“, so Ziniel. „Wenn dort alle Spieler wieder fit sind, können die jeden schlagen.“

Balsam auf die Wunden von Coach Ernst Horvath und seinem Team. Der gibt sich kämpferisch: „Ich bin dafür Trainer, um zu agieren. Nun steht eben harte Arbeit am Programm.“ Getrost nach dem Motto: „Wir schaffen das.“