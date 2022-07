Der FC Mönchhof feiert den Hunderter

Werbung

Lange, lange ist es her – Zeitzeugen gibt es keine mehr: Bereits in 1921 traf man sich in der „Rosenauer Mühle“ an der Halbturner Straße um über die Gründung eines Fußballvereins zu diskutieren. Im Folgejahr wurde die Idee dann in die Tat umgesetzt und der FC Mönchhof wurde gegründet.

Mit Fahrrädern oder zu Fuß zu Freundschaftsspielen

Am Meisterschaftsbetrieb nahm man vorerst nicht teil und trug von 1922 bis 1938 nur Freundschaftsspiele gegen damals bestehende Vereine aus. An eine Teilnahme an der Meisterschaft war vorerst nicht zu denken, spielten doch die starken Mannschaften in Niederösterreich, in der Steiermark oder in Ungarn.

Zu nahegelegenen Freundschaftspartien fuhr man mit Fahrrädern oder ging zu Fuß. Waren weitere Strecken zurückzulegen, reiste man auch mit Ochsen- oder Pferdefuhrwerken an. Auch die nötigen Sportutensilien waren vorerst Mangelware, so dass an eine Meisterschaftsteilnahme zunächst nicht zu denken war.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der FC Mönchhof ab der Saison 1946/47 am Betrieb des BFV teil. Es dauerte aber bis zum Jahr 1969/70 bis die Kampfmannschaft den ersten Meistertitel (2. Klasse A-Nord) einfahren konnte.

Weitere Aufstiege folgten in den Saisonen 1980/81 (2. Klasse A-Nord), 1982/83, 1999/00 und 2018/19 (jeweils 1. Klasse Nord). Aktuell spielen die „Minihofer“ in der 2. Liga Nord und können dank guter Nachwuchsarbeit auf viele Eigenbauspieler setzen (in der vergangenen Hinrunde verspielte man den Wintertitel erst am letzten Spieltag). Die Reserve konnte in der Jubiläumssaison sogar den Meistertitel einfahren.

Ganzes Wochenende im Zeichen des Jubiläums

Am Wochenende wird der Hunderter groß gefeiert. Bereits freitags findet ab 18 Uhr ein Altherren-Turnier statt, im Anschluss gibt es Musik von DJ Gollo. Am Samstag finden ab 11 Uhr Nachwuchspartien statt, um 15.30 Uhr kickt die Reserve gegen den SV Gols.

Das Hauptmatch bestreitet dann die Kampfmannschaft gegen RLO-Klub Wiener Sport-Club. Live spielt ab 10 Uhr die Band „3-Klang“ auf.

Am Sonntag findet der eigentliche Festakt (Ehrengäste wie ÖFB-Präsident Gerhard Milletich und BFV-Präsident Günter Benkö und viele Vertreter der Politik werden erwartet) mit einer Feldmesse (9.30 Uhr) und anschließendem Frühschoppen statt.

Der örtliche Blasmusikverein sowie die Dorfmusikanten sorgen weiter für Stimmung. Nach einem Nachwuchsspiel um 16 Uhr findet die Verlosung der Tombolapreise statt.