Deutsch Jahrndorf: Plan B für „Zweier“

Als „äußerst“ schwierig bezeichnete ASV-Trainer Rene Hoffmann die Suche nach einem Zweier-Tormann. Denn der bisherige, Ivo Stanic, ist wieder nach Wien (Red Star Penzing) zurückgekehrt.

Fix ist, dass Michael „Mike“ Unger sein Einser-Leiberl in der Tasche hat. Aber was passiert im Fall der Fälle? Verletzungen können rasch passieren, Sperren auszufassen ist ebenfalls kein Ding der Unmöglichkeit. „Entweder verlangen die Burschen eine Unsumme, um sich aufs Bankerl zu setzen oder in der Reserve zu spielen oder winken gleich ab, wenn es um die Position als Ersatztormann geht“, erklärt Hoffmann. Fündig wurde er nun in den eigenen Reihen: Markus Hasibar, der in der Jahrndorfer Vergangenheit schon im Kasten stand, ließ sich zu einem Comeback überreden. Der mittlerweile 41-Jährige hat also Ahnung, was als „Handschuh“ zu tun ist. „Er hat sich bereit erklärt, bis zum Winter auszuhelfen“, so der Coach. „Zum Training will er sporadisch kommen, an den Spieltagen ist er auf jeden Fall dabei.“

Sollten auch hier alle Stricke reißen, tritt Plan C in Kraft. Abwehrrecke Gregor „Grex“ Graner war zu Schülerligazeiten Tormann, stellt sich bei Jux-Kickerln in der Kiste ziemlich geschickt an. „Das wäre der äußerste Notfall“, so Kuster weiter, der aber über die Grex’schen Fangküste viel zu berichten weiß: „Immerhin war er in der Schülerliga der Einser-Keeper. Sein Ersatzmann war damals ein gewisser Markus Kuster.“ Anmerkung: Kuster war Profi beim SV Mattersburg und zuletzt bei Karlsruher SC, zurzeit ist er auf Vereinssuche.