Sechseinhalb Jahre ist der Ex-Goalie Didi Bader schon Trainer beim ASV Deutsch Jahrndorf. Mit dem Aufstieg in die 2. Liga Nord vor zwei Jahren feierte man einen ganz großen Erfolg. Nun ist dem Langzeitcoach nach Luftveränderung.

Knapp 100 Meter Luftlinie von seinem Haus entfernt wird er ab Juli in seiner Heimatgemeinde das Zepter am Sportplatz schwingen. „Ich freue mich auf eine neue Aufgabe und die Herausforderung, junge Talente an die Kampfmannschaft zu führen“, plaudert Bader über seine Visionen. Er will sein Hauptaugenmerk vor allem auf Eigengewächse legen. „Fünf Gattendorfer sollten zumindest in der Startformation stehen“, meint Bader. Die Reservemannschaft soll aufgewertet werden, junge Kicker sollen sich dort für höhere Aufgaben empfehlen.

BVZ Ronny Weigl (l., im Duell mit dem Andauer Jürgen Csida) wird ab dem Sommer nach Didi Baders Pfeife tanzen.

Bader: „Es war eine schöne Zeit hier“

Aus Deutsch Jahrndorf scheidet er keineswegs im Groll. „Das war eine tolle Zeit“, blickt Bader zurück. Die ASVler haben sich hingegen schon einen neuen Chefbetreuer geangelt. Tadtens (vermeintlicher) Aufstiegstrainer René Hoffmann (aktuell Zweiter in der 1. Klasse Nord, fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten Steinbrunn) übernimmt auf der Birkenwiese das Coaching.

Noch ist in Gattendorf Ingo Vogl in Amt und Würden. Diente er als Platzhalter für Bader? Immerhin wurde Vogl im Winter auf Empfehlung von Bader verpflichtet. „Da ist absolut nichts dran“, kontert der kommende Coach. „Ich habe sehr wohl erfahren, dass die Spieler mit seinem Training sehr zufrieden waren.“