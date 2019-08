Apetlons Trainer Ernst Horvath konnte es kaum glauben. Doch es war wahr – am Spieltag standen ihm alle Kaderspieler fit zur Verfügung. Er selber konnte sich nicht daran erinnern, dass im Jahr 2019 alle Kicker anwesend waren. Vom spielerischen Element her lief es bei den Blau-Gelben gegen Andau deswegen ausgezeichnet. Das Führungstor durch Neuzugang Rastislav Gibala war längst überfällig, dann vergaß man auf das weitere Tore-Schießen. Nach der Pause mussten die Apetloner Kicker dem Tempo Tribut zollen. Die zweite Luft war nicht zu schnappen, eher ging der Sauerstoff sukzessive aus. Jetzt machte sich bemerkbar, dass kaum ein Kicker das komplette Programm der Vorbereitung durchgezogen hat. „Wir werden sehen, dass wir das eine oder andere körperliche Manko in den kommenden Wochen hinbekommen“, so der Coach.

Bei Aufsteiger Tadten läuft es noch nicht rund

Tadten musste zum Saisonauftaktspiel sogar Trainer Christian Pinter vorgeben. Der hatte vor rund einem Jahr schon einen Urlaub gebucht, der sich nicht verschieben ließ. „Das habe ich dem Verein schon bei den Vertragsverhandlungen gesagt“, so Pinter. Sein Co-Trainer Andreas Frank übernahm somit das Coaching gegen Kittsee. Er musste mit ansehen, wie man schnell mit 0:2 hinten lag. Die Nervosität konnte nur langsam abgelegt werden. Erst nach dem Seitenwechsel lief es rund – da tauchte auch Goaleador Peter Durica aus der selbst verschriebenen Versenkung auf. „Ich benötige noch ungefähr zwei Wochen, bis ich alle Spieler annähernd dort habe, wie ich mir das vorstelle“, umschreibt auch Pinter die Tatsache, dass kaum ein Spieler zu 100 Prozent fit ist.

Zusammenfinden – so heißt auch das große Schlagwort in Wimpassing. Trainer Rolf Meixner hat seinen Mannen sicherlich die „Wadln gerichtet“, doch die zweistellige Anzahl an Neuzugängen muss erst ein funktionierendes Kollektiv werden. Gehofft hatte man beim Absteiger, dass Lukas Mössner fit wird. Der Torjäger wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Winden schmerzlichst vermisst.