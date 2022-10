Doppelt K.o. gegangen

Werbung

Knapp vor dem Pausenpfiff im Spiel gegen Gattendorf wurde SK-Kicker Sascha Demuth aus kurzer Distanz mit dem Ball an der Schläfe getroffen. Der Sechser sackte zusammen, war kurz bewusstlos und musste in der Kabine bleiben. In der Aktion, welche zum zweiten Gegentreffer führte, erwischte es dann Goalie Maximilian Rupp, der bei einem Rettungsversuch mit seinem Mitspieler David Pototschnig zusammenkrachte, ebenfalls kurz „weg vom Fenster“ war. Beiden Spielern geht es aber laut Trainer Robert Rainalter wieder gut: „Sie erlitten jeweils ordentliche Gehirnerschütterungen, sind aber am Weg der Besserung.“

Im Endspurt der Saison gehen dem Coach die Spieler aus. Radovan Nosko beißt seit Wochen die Zähne zusammen und läuft trotzdem auf. Stürmer-Kollege Marcel Szikonya nahm zwar auf der Bank Platz, wurde aber aufgrund seiner Zerrung geschont, kam nicht zum Zug. „Da wollten wir nichts riskieren“, so Rainalter weiter.

Nachbessern wird man in der Winterpause aber nicht, man setzt nämlich darauf, dass die verletzten Kicker wieder fit zurückkommen. Kapitän Christian Hafner ist nach seiner Kreuzbandoperation schon im Aufbautraining, fleißig dreht er Laufrunden mit einem Akteur, den man schon seit über einem Jahr vermisst. Peter „Beppo“ Martinka wurde in diesem Jahr zweimal am Kreuzband operiert, zum Start der Rückrundenvorbereitung will der slowakische Mittelfeldregisseur wieder voll belastbar sein. In den kommenden beiden Partien will man noch mitnehmen, was geht.

„Hopp oder tropp heißt die Devise“, so Rainalter. „Es kann sein, dass wir sechs Punkte holen, möglich ist aber auch, dass nichts herausschaut.“ Mit 19 Punkten ist man zurzeit quasi auf der „sicheren Seite“, der Coach will aber den Anschluss zur Spitze auf jeden Fall wahren.