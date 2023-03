Duell der Fußball-Lehrer in Gattendorf

Werbung

„Ein Punkt muss gegen den Didi unbedingt drinnen sein“, meint Windens Coach Christian Bauer vor dem Antreten seiner Mannschaft in Gattendorf. Die beiden Pädagogen kennen sich sehr gut, Anfang der 90er-Jahre studierten sie jeweils Geographie und Geschichte. Bader unterrichtet an der HAK Frauenkirchen, Bauer am Gymnasium Neusiedl. „Wir haben etwas länger für das Lehramts-studium benötigt“, so Bauer schelmisch. „Didi war nämlich Profi beim Wiener Sportclub, dann in Parndorf. Ich hingegen habe ja auch die Nächte studiert.“

Im Liga-Alltag sind die beiden Coaches Tabellennachbarn. Bauer will die drei Punkte Abstand auf Platz sechs unbedingt behalten. Mit einem Sieg würde ihn Kollege Bader aber aufgrund der Tordifferenz überholen. Spannende 90 Minuten warten auf die Zuseher. Bader legte den Fokus der letzten drei Übungseinheiten auf das Abschließen von Angriffen, die Quote vor dem gegnerischen Tor war nämlich nur beschaulich. „Teilweise stümperhaft“, bezeichnete der Coach die geringe Effizienz bei der 0:2-Niederlage gegen Zurndorf. Bauer hat seine Wunschformation bereits gefunden. „Ausfallen darf aber niemand“, so der Coach. Ibrahim Kamasik ist wieder fit, das Mittelfeld mit Wolfgang Bauer, Sascha Savoric und Stefan Haider gilt als gesetzt.