Das 2:2-Unentschieden im Dorfderby gegen den UFC Pama machte Lust auf mehr. Doch die SK Pama-Kicker bremsten die aufkommende Euphorie selber, unterlagen in Tadten mit 1:3. „Wir werden am Samstag sehen, wohin der Weg geht“, meint Trainer Karl Prügger vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Pamhagen. „Lebbe geht weiter“, nahm Prügger Anleihe am ehemaligen Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic (ehemals Frankfurt, Leverkusen oder Bilbao).

Trotz einer ansprechenden Leistung wollte die Kugel einfach nicht ins Tor. „In der zweiten Halbzeit haben wir auf ein Tor gespielt und stehen trotzdem mit leeren Händen da.“

Gegner Pamhagen reist sicher nicht zum SK-Platz, um die Punkte abzuliefern. Coach Hans Thüringer ortet zuletzt (Last-Minute-Sieg gegen Gattendorf) einen Aufwärtstrend: „Lob an die Mannschaft, Lob an die Fans.“

Gerade die Zuseher standen zuletzt in der Kritik, da sie nicht immer die nötige Geduld mit den jungen Eigengewächsen aufbrachten. Acht (!) Ausfälle musste Thüringer zuletzt ersetzen, das gelingt nur mit einem gesunden Unterbau.

In der Kampfmannschaft klappte das ausgezeichnet – jedoch zum Leidwesen der Reserve, die in den vergangenen beiden Partien 22 (!) Gegentore kassierte.