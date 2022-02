Eine neue Herausforderung

Lange Zeit sah es danach aus, dass sich in der Transferperiode bei der Truppe von Trainer Zoltan Fekete nichts tut. Handlungsbedarf war in Winden – vorerst – nicht gegeben. Doch dann änderte sich die Situation: Legionär Lenghart wechselt nach Lackenbach. Der 27-jährige Slowake lief im Herbst nur viermal für Winden auf, nach der dritten Runde musste er bis zum letzten Hinrundenspiel verletzt passen. Verabschiedet hat sich auch Zweier-Tormann Marko Misutka, der sich bei der Neusiedler 1b mehr Einsätze erwartet.

Bei der Tormannposition kam es quasi zu einem Tausch, denn die Bären-Kicker holten vom NSC Alessio Orlando als Back-up für Einser-Keeper Roman Ostojic. Dem noch lange nicht genug, denn zwei weitere Zugänge sorgen für äußerste Zufriedenheit im Betreuerstab. Mit Max Moro kommt ein dynamischer Linksfuß nach Winden – und das ausgerechnet von Nachbar Breitenbrunn. Moro, der mit einigen Meinungen aus dem Vorstand nicht zurecht gekommen sein soll, schnürte die Packler für seinen Stammklub siebeneinhalb Jahre in der Kampfmannschaft. Lediglich die Zeit der U14 bis U16 verbrachte er in Neusiedl.

Einfacher Grund: In Breitenbrunn wurden damals keine Jugendteams geführt. „Die Mannschaft zu verlassen war schon eine große Überwindung“, erzählt der Neuzugang. „Jeder vom Team ist ein super Typ, fast alle sind gute Freunde.“ Doch jetzt freut er sich bereits auf die neue Herausforderung. Im Dezember ist er wohnlich bereits nach Winden übersiedelt, jetzt fußballerisch. „Ich werde wohl links in der Dreierkette spielen“, meint Moro. „Oder am Flügel, dort habe ich meine Stärken.“

Trainer Fekete kann weiters mit einem wahren Routinier und Vereinskenner rechnen. Stefan „Steve“ Haider trägt das Winden-Trikot seit Jänner 2014. Im Sommer gab er bekannt, eine Pause einzulegen. Und das hatte auch seine Gründe. „Ich war oft verletzt und wollte meinem Körper endlich eine Ruhezeit geben“, erläutert der 27-Jährige. „Auch beruflich lässt es sich momentan besser einteilen, um zum Training zu kommen.“

„Man darf sich keine Wunderdinge erwarten“

Da die Saison 2020/21 abgebrochen wurde, hat Haider seit mehr als einem Jahr nicht mehr gekickt. „Man darf sich von mir jetzt keine Wunderdinge erwarten“, so der Kicker. „Der Kopf will oft mehr als die Füße dann zulassen.“ Doch der Spaß, endlich wieder mit den Kameraden zu trainieren, steht für ihn im Vordergrund. „Das ist ein super Gefühl, das ist mir echt schon abgegangen.“

Welche Ziele hat man eigentlich in Winden? „Wir sind acht Punkte vom Herbstmeister weg“, weiß Haider. „Da muss man schon eine ordentliche Siegesserie hinlegen, um das aufzuholen.“ Auch Allrounder Wolfgang Bauer sieht die Rückrunde gelassen. „Wenn wir so eine Rückrunde schaffen, dass wir aufsteigen, dann nehmen wir das gerne an“, so Bauer. „Dafür müsste aber wirklich sehr viel zusammenpassen.“ Der 29-Jährige zählt mittlerweile zum Urgestein des Bären-Klubs, seit Sommer 2012 geht er für den FC Winden auf Tor- und Punktejagd.