Es geht gleich mit dem Pama-Derby los

Deutsch Jahrndorf – Gattendorf; Freitag, 19:30 Uhr. Die Heimischen wollen zum Liga-Auftakt natürlich voll anschreiben. „Der Gegner wird sicher nicht unterschätzt, aber drei Punkte sollen es schon werden“, so Trainer Michael Guttmann. Anders sehen es die Gäste. „Wir werden sehen, wie weit weg wir von den anderen sind“, meint Neo-Coach Ronald Hornek nach der kuriosen Vorbereitung. Aktuelle Infos: Bei den Jahrndorfern ist Carsten Lang aufgrund einer Zerrung angeschlagen, Patrik Majcher klagt über Leistenprobleme. Als Wundertüte sieht Hornek seine Aufstellung. „Mal sehen, wer sich fit meldet, wir sind flexibel“, so der Coach. Simon Kammlander fällt fix aus.

Kittsee - Steinbrunn; Samstag, 20:00 Uhr. „Im ersten Spiel einen Sieg feiern, das ist unser Anspruch“, zeigt sich Hausherren-Trainer Rainer Weiß kämpferisch. Und das, obwohl sein Team zurzeit an die physischen Grenzen gelangt ist. „Wir brennen schon auf den Start, endlich geht es um Punkte“, freut sich ASV-Coach Mario Töltl auf die erste Runde. „Wir fahren hin, um drei Punkte zu holen.“ Aktuelle Infos: Bei Kittsee fällt Jozef Sombat lange aus, Aleks Stanojcic klagte über Knöchelschmerzen, Jaroslav Machovec und Christoph Drobela sind angeschlagen. Steinbrunn muss auf die beiden Harangozo-Brüder verzichten (gesperrt), Viktor Varga zog sich im Training einen Bruch der Augenhöhle zu.

Gols – Winden; Samstag, 17 Uhr. Der Golser Neo-Coach Hans Thüringer hat sich bestens eingelebt und plant einen Sieg: „Wir werden alles geben, um zu gewinnen.“ Sein Gegenüber, Christian Bauer, will die Punkte nicht freiwillig abgeben: „Von Verlieren ist bei uns keine Rede, wir wollen nach dem Spiel beim Volksfest das Bier genießen.“ Aktuelle Infos: Wolfgang Roiss (Adduktoren) sowie Georg Renner (muskuläre Probleme) werden den Golsern wohl fehlen. Winden muss auf Wolfgang Bauer (Schulter) fix verzichten, Stefan Haider könnte bis Samstag fit werden. Offen ist für Bauer das System (Dreier- oder Vierer-Abwehrkette).

SK Pama - UFC Pama; Samstag, 17 Uhr. Die Gastgeber gehen top-motiviert - beispielsweise mit einem 6:0-Testspielsieg gegen die NSC Juniors im Gepäck - ins Derby. Die Tormaschinerie läuft wieder, Radovan Nosko wird wieder der „Alte“. Vom „Spiel des Jahres“ spricht UFC-Coach Marian Tomcak, drei Punkte will man holen. Aktuelle Infos: Bis auf David Pototschnig kann SK-Trainer Zoltan Fekete aus dem Vollen schöpfen. Die Gäste müssen Innenverteidiger Marek Ondrik vorgeben, er ist gesperrt. Laut Tomcak sind neun der elf Positionen bereits vergeben, zwei Kandidaten dürfen sich unter der Woche noch "aufdrängen.

Tadten - Illmitz; Samstag, 17 Uhr. Das Bezirksderby wird sicher eine heiße Sache. Die Heimischen schafften in der Vorsaison in der letzten Minute den Klassenerhalt, wollen sich so eine Zittersaison ersparen und hoffen auf drei Punkte. Illmitz, im Vorjahr zeitweise sogar auf Titelkurs, gilt daher als Favorit. „Ich sehe die Partie einmal als optimale Standortbestimmung“, so Neo-Trainer Christian Pinter. Aktuelle Infos: Tadtens Legionär Marek Sabo ist für die Hinrunde kein Thema, sonst kann Coach Clemens Braun aus dem Vollen schöpfen. Bei Illmitz fehlte zuletzt Filip Kutaj, er laborierte an einer Knöchelverletzung, konnte aber bereits Laufeinheiten absolvieren. Sein Abwehr-Kollege und Neuzugang Patrik Gregora hat sich wieder fit gemeldet.

Breitenbrunn - Andau; Sonntag, 17 Uhr. Der Aufsteiger bekommt es zum Auftakt gleich mit dem Titelfavoriten zu tun. „Wir haben Andau beobachtet, die Aufgabe ist sehr schwer, aber lösbar“, ist Pressereferent Mathias Hareter zuversichtlich, dass man anschreiben wird. „Vorsichtig - zuversichtlich“, lautet die Devise. Mindestens einen Punkt will FC-Trainer Christoph Tischler mitnehmen: „Wir nehmen die Partie sehr ernst, sind voll fokussiert.“ Aktuelle Infos: Bis auf den rekonvaleszenten Christoph Schneider sind bei den Breitenbrunnern alle Mann an Bord. In Andau musste zuletzt Angelo Lahi verletzt raus. „Den werden wir aber bis Sonntag wieder hinkriegen“, meint Tischler optimistisch.

Wimpassing - Pamhagen; Sonntag, 17 Uhr. „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und Punkte holen“, gibt Hausherren-Coach Robert Rainalter die Marschroute vor. Wohlwissend, dass vor allem im Mittelfeld noch ordentlich Sand im Getriebe herrscht - wie zuletzt beim 2:2-Test gegen Eisenstadt. „Da müssen wir noch einiges verbessern“, so Rainalter weiter, der momentan von einem Spiel zum nächsten denkt. „Ungeschlagen bleiben“, das ist für Pamhagens Coach Walter Karner die oberste Priorität. Aktuelle Infos: Rainalter lässt sich nicht in die Karten blicken, muss aber wohl oder übel auf einen Stamm-Wunschspieler aus Verletzungsgründen verzichten. Bei Pamhagen wird Alexander Andert (verletzt) fix ausfallen, David Fleischhacker wohl nur auf der Bank Platz nehmen. Jannis Reeh musste zuletzt angeschlagen raus.