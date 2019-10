Martin Cestnik reagierte Anfang der Woche von sich aus auf die sportliche Misere des FC Andau, bot seinen Rücktritt an. Die Funktionäre rund um Obmann Roland Peck nahmen diesen an.

Mit zuletzt drei Niederlagen in Serie findet man sich im Abstiegskampf wieder. Dabei hatte die Saison gut begonnen, in Runde fünf noch siegte man in Wallern 6:2.

Interimistisch betreuen jetzt Philipp Pelzer und Marcel Schopf die Blau-Weißen.